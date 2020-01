Više od desetak zvijezda nastupit će na koncertu u čast glazbene legende Princea dva dana nakon 62. dodjele nagrade Grammy, objavio je CNN.

Koncert Let's Go Crazy: The Grammy salute to Prince (Poludimo: Grammyjev pozdrav Princeu) održat će se 28. siječnja u Los Angelesu.

Zvjezdani postav izvođača u čast Princea čine John Legend, Foo Fighters, Alicia Keys, Juanes, Coldplay's Chris Martin, Usher, and Earth, Wind & Fire i drugi glazbenici.

Pjevač hita "Purple Rain" osvojio je sedam Grammyja, a za nagradu je bio nominiran 38 puta, objavila je američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost.

"Svojim subverzivnim stavom i zapovjednom prirodom kombinirao je glazbene žanrove i stvarao elektrizirajuću glazbu snažnog karaktera", priopćila je predsjednica Akademije Deborah Dugan.

"Prince nastavlja biti nadahnjujuća ikona umjetnicima i obožavateljima diljem svijeta", dodala je Dugan.

Prince (Roger Nelson) preminuo je 21. travnja 2016., nekoliko tjedana nakon što je najavio da će objaviti autobiografsku knjigu.

Njegova autobiografija "The Beautiful Ones", objavljena prošle godine, kombinira pjevačevu nedovršenu knjigu s originalnim fotografijama, zapisima iz bilježnice i tekstovima pjesama.