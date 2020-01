Koncert in memoriam Bowie by The Gift + 80's Party

U petak 31. 01.2020. ćemo koncertom u zagrebačkom Boogaloo Clubu obilježiti četvrtu godišnjicu od kako nas je napustio jedan od najvećih glazbenika, umjetnika svih vremena, neponovljiv i čudesni David Bowie.

On je definitvno bio najzanimljivija ličnost pop kulture, bio je toliko svestran da je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do ljubitelja pop glazbe.

Na ovom koncertu koji će se održati u sklopu programa 80's Party će svojim nastupom odati počast Bowievom liku i djelu jedan od najboljih Bowie tribute benda u regiji, novosadska grupa Gift koja će odsvirati presjek Bowieovih hitova od „Space Oddity", „Starmen", „Changes", „Ziggy Sturdust", „Man Who Sold The World", „Sorrow", „Rebbel, Rebbel", „Heroes", „Ashes To Ashes", „Let's Dance", „Under Pressure", „Modern Love", „Hello Spaceboy" „The Stars (Are Out tonight)",.... do posljednje „Blackstar.

Nakon koncerta slijedi 80's Party na kojem će Tomi Phantasma vrtiti video spotove najvećih hitova osamdesetih tj 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene.

Početak programa je najavljen za 21 sat, početak koncerta u 22 sata, a cijena ulaznica iznosi 45 kn u pretprodaji i 60 kn na dan konerta. Pretprodajna mjesta; Boogaloo Caffe Bar (pon-pet 10:00-15:00) - Ulica grada Vukovara 68, Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockamark - Berislavićeva 13, Kloto - Masarykova 14, Entrio sustav - www.entrio.hr. Nakon koncerta će od ponoći ulaz na 80's Party koštati 20 kn.