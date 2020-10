WhatsApp dobiva novu značajku?

Insajderi sa WABetainfoa još su početkom ljeta spomenuli ovu značajku, a sad imaju i dokaze. Nakon što nova značajka vidi svjetlo dana, moći ćete se prijaviti na WhatsApp na računalu ili webu, otvoriti postavke i i birati 'Use WhatsApp on other devices'.

Tu ćete moći vidjeti listu svih uređaja koje WhatsApp profil već koristi (slično kao i kad se spojite na Google profil).

Ako se želite odjaviti sa određenog uređaja ili vidite jedan koji ne prepoznajete, samo ćete trebati pritisnuti jednu tipku da biste se s njega odjavili.

Podrška za više uređaja još nije ušla u fazu testiranja, no ono u što smo sigurni je da ćete, jednom kada ju izbace, njoj moći pristupiti prijavom na jedan od WhatsAppovih beta programa. Nažalost, program za Apple uređaje trenutno je pun.

Ako se želite pridružiti beta programu za Android, posjetite stranicu WhatsApp Beta na Google Playju i unesite svoje informacije. Ako već imate javnu verziju WhatsAppa, program će se samo nadograditi na najnoviju beta verziju - samo mu dajte par sati.