Yann Tiersen početkom ožujka u Tvornici kulture

Francuski kompozitor, multiinstrumentalist i producent Yann Tiersen vraća se u Zagreb u sklopu europske turneje na kojoj predstavlja svoj najnoviji album "Rathlin From a Distance / The Liquid Hour". U svojoj tipičnoj "solo piano + electronics" maniri ovaj "glazbeni putnik", kako sebe naziva, još će jednom omađijati Tvornicu kulture, a u svoje pametne mobitele i planere za 2026. valja upisati 4. ožujka. Pretprodajna cijena ulaznica je 45 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba ili u Dirty Old Shopu. Na dan će ako ih ostane koštati 50 eura. Early bird ulaznice rasprodane su u samo nekoliko dana.

Link za kupovinu: https://bit.ly/3Y474yZ

Yann Tiersen svjetsku je slavu stekao kao skladatelj nekih od najpoznatijih filmskih soundtrackova. Poznat je po jedinstvenom spoju klasične glazbe, šansone, minimalizma i eksperimentalne elektronike, a posebno po emotivnim, melodičnim kompozicijama koje često nastaju na violini, klaviru, harmonici i posebno pripremljenoj gitari. U eri klimatske hitnosti Yann Tiersen redefinira koncertne turneje i izaziva norme kapitalističkog sustava. Od svoje samotne zimske turneje Europom, od Bresta u kojem je rođen do Tallinna, bez ekipe i s jedino psom kao društvom - vozeći kombi brzinom ne većom od 100 km/h, odbacujući uobičajene elemente potrošačke kulture na turnejama (hoteli, "rideri") i spavajući u tuđim vrtovima - do putovanja na svojoj jedrilici Ninnog, kojom je oplovio Irsku, Farske otoke, Škotsku, Shetland, Wales i Cornwall - a ljeti 2025. dodaje i Arktik na popis - svoju je glazbu donio u izvanredne krajobraze i intimna okruženja, odbacujući karakteristike masovnih turneja kako bi stvorio istinske veze s lokalnim ekipama i organizatorima.

"Rathlin from a Distance | The Liquid Hour" album je podijeljen na dva različita, ali međusobno povezana dijela, od kojih svaki ima svoje jedinstvene zvukovne osobine. "Rathlin from a Distance" čini osam introspektivnih instrumentalnih klavirskih skladbi. Tiersen objašnjava:

"Postoji nešto transformativno u boravku na moru. Daleko od buke i tereta svijeta ostaješ suočen sa sirovim, neukrotivim silama prirode - i samim sobom. To je prostor u kojem možeš početi dovoditi u pitanje svoja uvjerenja, svoj identitet, svoj rod - čak i osobu za koju si mislio da jesi. Počeo sam odbacivati očekivanja, konstrukte i uloge koje nam društvo nameće. Valovi zahtijevaju iskrenost."

Nastavlja: "Rathlin from a Distance rođen je iz tog iskustva. Svaka klavirska skladba povezana je s mjestom koje smo posjetili, ali i s trenutkom meditacije. One su mape prema sebi. Namijenjene su da te vode do tvoje srži - ne do verzije sebe koju je oblikovalo društvo. To je poziv na povezivanje, na ranjivost i pronalazak utjehe u autentičnosti koja dolazi iz suočavanja sa silama oko tebe - i u tebi."

"The Liquid Hour" je širok, žanrovski neukrotiv spoj elektroničke sinteze i dinamičnih psihodeličnih ritmova. Tiersen objašnjava kako ga je jedno iskustvo za kormilom njegove jedrilice, dok je Belfast blistao u daljini, inspiriralo za ovih pet skladbi: "Mislim na modrice koje nam ostavljaju sustavi dok se o nas taru, osjećam kako mi se bijes skuplja - drevan, sirov, električan. Gori kroz mene. Voda postaje ogledalo moje srdžbe. I nade. Postoji rat koji treba voditi protiv gušećih loza kapitalizma, koje nam sputavaju korijenje, kradu svjetlo. Ovo je čistka svega što je slomljeno. Ponovna izgradnja, ruka u ruci, srce uz srce, dok više ne ostane mjesta za osjećaj. Osjećam kako se to širi u meni - ta energija, taj poriv da djelujem, da se okupimo, da vičemo, da ustajemo. Jer budućnost ne čeka. Ona je tu - zasljepljujuća, blistava, rodno-fluidna, treperi od svjetlosti. Ovo je za tebe. S tvojom nadom i tvojim bijesom. Za sve nas, za ono što dolazi, za ono što ćemo izgraditi zajedno. Ovo je soundtrack našeg ustanka."

Svakako se isplati doći u Tvornicu 4. ožujka i biti dijelom ovog iznimnog soundtracka koji će nam prirediti neponovljivi genijalac kakav Yann Tiersen svakako jest!