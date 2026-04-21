Vrt kao lifestyle - JYSK otkriva trendove koji brišu granice dom
Vanjski prostor više nije samo dodatak domu – on postaje njegova najopuštenija i najosobnija verzija.
Jutra uz kavu na balkonu, popodneva u hladu i večeri pod zvijezdama - danas vanjski prostor živimo jednako kao i interijer. Terase i vrtovi pretvaraju se u mjesta za odmor, druženje i male svakodnevne rituale.
Nova JYSK kolekcija upravo to stavlja u fokus. Nije riječ samo o estetici, već o načinu korištenja prostora. Ove sezone naglasak je na funkcionalnim komadima koji se lako kombiniraju i jednako dobro funkcioniraju i vani i unutra - granica između interijera i eksterijera briše se više nego ikad prije.
Zamislite dnevni boravak na otvorenom - uz tekstile i materijale koji izgledaju kao da pripadaju interijeru, ali su dizajnirani da izdrže vanjske uvjete.
Upravo tu dolazi do izražaja praktična strana kolekcije:
jastuci od brzosušeće pjene koji ne upijaju vlagu
navlake otporne na vodu i mrlje
UV zaštita koja sprječava blijeđenje boja
lagani, mobilni komadi koje bez razmišljanja možete premjestiti iz vrta u dnevni boravak kada zahladi
Posebnu razliku čine detalji koji olakšavaju svakodnevicu. Kod određenih lounge garnitura navlake se mogu jednostavno skinuti i oprati, što znači manje brige oko mrlja i više opuštenog uživanja.
Primjerice, model LILLERSTRØM omogućuje upravo to - praktičnost koja se ne vidi na prvi pogled, ali se itekako osjeti u svakodnevnom korištenju. Bez obzira na kavu prolivenu u žurbi, dječju igru ili večernja druženja, prostor ostaje uredan i spreman za nove trenutke.
Drugim riječima, nema potrebe za sezonskim "pospremanjem" - komadi su osmišljeni da traju i da se prilagode vašem prostoru tijekom cijele godine.
Posebno se ističe boja pijeska - topla, neutralna i zahvalna za kombiniranje. Za one koji zaziru od svijetlih tonova zbog održavanja, JYSK nudi rješenja u obliku izdržljivih i lako održivih materijala koji zadržavaju izgled kroz vrijeme.
RAW BEAUTY trend: Povratak prirodi
"Prirodne teksture i smirujuće nijanse stvaraju prostor u kojem se jednostavno osjećate dobro."
Inspiriran sirovom ljepotom prirode, ovaj trend donosi bogate teksture i paletu koja spaja more i zemlju. Duboki, hladni tonovi kombiniraju se s toplima, stvarajući osjećaj ravnoteže i mira.
Sve djeluje spontano, opušteno i nenametljivo - kao da je priroda sama uredila prostor. Materijali izgledaju prirodno i pomalo nesavršeno, ali istovremeno nude visoku razinu izdržljivosti i funkcionalnosti.
Naglasak je na svestranim komadima koji se lako uklapaju u različite stilove - i jednako dobro funkcioniraju na terasi, balkonu ili u dnevnom boravku.
Trend RENEWING: Novi život klasike
"Bezvremenski dizajn uz održive materijale - kombinacija koja traje više od jedne sezone."
Ovaj trend vraća fokus na klasiku, ali s modernim pomakom. Jednostavne linije, neutralne boje uz neočekivane lila i roze pastelne tonove i poznati oblici dobivaju novu dimenziju kroz teksture, detalje i suptilan boemski šarm.
Poseban naglasak je na recikliranim materijalima i dugotrajnosti - proizvodima koji nisu zamišljeni kao sezonski, već kao trajni dio doma.
To su komadi koji se lako uklapaju, ne dominiraju prostorom, ali ga oplemenjuju - i upravo zato ostaju relevantni kroz godine.
Prostor koji se prilagođava vama
„Ove sezone želimo inspirirati svoje kupce da svoj vanjski prostor urede kao produžetak doma. Fokus je na udobnosti, funkcionalnosti i proizvodima koji traju - kroz više sezona i različite potrebe", poručila je Zvjezdana Sirk Novak, Communications managerica iz JYSKa.
Bilo da uređujete mali balkon ili prostranu terasu, nova kolekcija nudi rješenja koja se prilagođavaju vašem načinu života - ne obrnuto.
Jer danas vrt više nije samo vrt, a balkon nije samo balkon.
To je vaš jutarnji ritual, produžetak dnevnog boravka, mjesto za druženje i mali bijeg od svakodnevice.
I ono najvažnije - prostor koji ne samo da izgleda dobro, nego se u njemu zaista dobro osjeća.
