Koji se materijali najčešće koriste za moderne stolove i stolne noge?
Iako stolovi imaju prije svega svoju uporabnu vrijednost, estetika ima puno toga za reći pri odabiru. Uostalom, stol je često središnja točka prostorije. Za postizanje idealnog izgleda koriste se različiti materijali stolnih ploča i nogu
Bezvremensko drvo
Drvo je oličenje udobnosti i izdržljivosti u uređenju interijera, a stolovi nisu iznimka. Robusne masivne ploče s prirodnom teksturom prava su estetska poslastica. Kada je riječ o nogama stola, drvo dominira posebno u skandinavskom stilu, gdje se ističu čiste linije i suptilni konusni oblici, koji vizualno ne opterećuju prostor.
Industrijski metal
Metalne noge daju namještaju karakterističan industrijski karakter koji u interijeru odmah privlači pažnju. Zahvaljujući svojoj čvrstoći i nosivosti, dizajnerima pružaju gotovo neograničene mogućnosti oblikovanja, od jednostavnih nogu stola u obliku slova U ili X do geometrijski složenijih struktura, npr. pauk noge za stol. Metalne noge stola savršeno se kombiniraju s drvenim pločama, gdje praškasti premaz u mat nijansama, posebno u crnoj boji, stvara vizualno privlačan kontrast toploj strukturi drva.
Prozirno staklo
Staklo je idealan izbor za interijere koji trebaju "disati". Upotreba kaljenog stakla za ploču stola donosi prostoru lakoću i eleganciju bez brige o čvrstoći i otpornosti na udarce. Na takvim stolovima često su noge također staklene, stvarajući iluziju lebdećeg objekta. Ovakav minimalistički pristup vizualno proširuje prostor, čineći ga idealnim rješenjem za manje ambijente u kojima se želi izbjeći dojam prenatrpanosti.
Elegantni kamen
Ljudi koji traže ekstremnu izdržljivost u kombinaciji s luksuznim izgledom mogu posegnuti za kamenom stolnom pločom. Zbog velike težine, kamene ploče obično se montiraju na masivne metalne stolne noge, što je neophodno ne samo zbog stabilnosti, već i zbog sigurnosti. Upravo metal može podnijeti veće opterećenje od kamene ploče i, štoviše, naglasiti monumentalnost takvog stola.
