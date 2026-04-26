Apartman s bazenom: kako vlasnici nekretnina povećavaju prihode bez gradnje

Podaci s najvećih booking platformi pokazuju jasnu sliku: u srpnju i kolovozu kratkoročni najam u Hrvatskoj bilježi vrhunsku popunjenost — prema podacima PriceLabs, samo u kolovozu 2025. ona doseže gotovo 80%. U takvom tržišnom kontekstu, svaki dodatak koji povećava atraktivnost oglasa izravno utječe na prihod — a bazen je jedan od najvidljivijih.

Samostojeći bazen bez građevinske dozvole: postavljanje za jedan dan

Samostojeći bazeni — poznati i kao nadzemni ili frame bazeni — doživljavaju pravi procvat na hrvatskom tržištu. Razlog je jednostavan: postavljaju se na ravnu površinu dvorišta, terase ili betonske ploče, bez ikakvog iskopavanja ili dozvola. Prosječna montaža traje između četiri i osam sati, a bazen je spreman za korištenje već sljedeći dan.

Za vlasnika apartmana to znači jednu ključnu stvar: investicija se može realizirati između dvije sezone — ili čak između dva tjedna najma, bez prekida poslovanja. Megabazeni, koji se specijalizirao upravo za ovu kategoriju proizvoda, bilježi da kupci sve češće traže modele koje mogu postaviti samostalno, bez angažmana izvođača.

Modeli dostupni na tržištu kreću se od kompaktnih obiteljskih bazena promjera 300 cm, prikladnih za manje terase, do reprezentativnih oval i round modela s filterskim sustavima, LED rasvjetom i ljestvama. Tko želi usporediti opcije, može pronaći najbolju ponudu samostojećih montažnih bazena i odabrati model prema veličini parcele i budžetu.

Bazen kao filter: zašto gosti biraju apartmane s bazenom

»Primijetili smo da vlasnici iznajmljivača sve češće postavljaju konkretna pitanja o tome koji model mogu postaviti brzo i bez građevinskih zahvata. Interes za tu kategoriju vidljivo raste svake sezone,« navode iz stručnog tima Megabazeni.com, specijaliziranog webshopa za bazene i bazensku opremu koji bilježi povećanu potražnju i na hrvatskom tržištu.

Trend potvrđuju i podaci s platformi za kratkoročni najam: nekretnine s bazenom redovito se pojavljuju među najtraženijim filterima pri pretraživanju smještaja u Dalmaciji i Istri, posebno u kategorizacijama za grupe i obitelji.

Kako odabrati pravi bazen za iznajmljivanje: ključni kriteriji

Za iznajmljivačku namjenu stručnjaci preporučuju modele s čeličnom ili aluminijskom konstrukcijom, filterskim uređajem kapaciteta minimalno 3.000 litara na sat i pokrovom za bazen — zbog sigurnosti i smanjenja troškova kemikalija. Važno je i provjeriti dimenzije parcele i osigurati ravnu podlogu, jer stabilnost konstrukcije izravno utječe na trajnost.

Uz to, sve više vlasnika bira dodatke poput toplinskih pokrova koji produljuju sezonu korištenja — a time i sezonu najma. Megabazeni u svojoj ponudi nudi kompletna rješenja s opremom, što vlasniku apartmana štedi dodatno istraživanje i kupnju na više mjesta.

Koliko košta samostojeći bazen i kada se investicija vraća?

Prema iskustvima vlasnika apartmana, prisutnost bazena omogućuje vidljivo višu cijenu noćenja u ljetnim mjesecima — bez obzira radi li se o Dalmaciji, Istri ili kontinentalnim destinacijama. Investicija u kvalitetan samostojeći model s kompletnom opremom kreće se od 800 do 2.500€, što je višestruko manje od troškova ukopane izgradnje, koja u Hrvatskoj rijetko izlazi ispod 20.000€, a traje mjesecima.

Za većinu vlasnika iznajmljivača, radi se o jednoj od rijetkih investicija u nekretninu koja može povratiti uloženo već unutar jedne sezone.

Dok ukopani bazen zahtijeva projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i tjednima angažirane izvođače, samostojeći model stoji spreman za prvi skok u vodu već sutradan. Za vlasnike koji žele poboljšati svoju ponudu prije nadolazeće sezone 2026. — vrijeme je upravo sada. Ljetni kalendar puni se brže nego ikad, a gosti koji jednom rezerviraju apartman s bazenom, gotovo uvijek se vraćaju. U tržištu gdje svaki detalj oglasa odlučuje, bazen nije više bonus — postao je očekivanje.