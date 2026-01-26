Vraća se Scott H. Biram u Vintage industrial
Vraća se Scott H. Biram - lo-fi outlaw country blues panker - 25/02 Vintage Industrial
Scott H. Biram je The Dirty Old One Man Band! Od 2000. do danas svira svoj lo-fi outlaw country s elementima prljavog bluesa, uz povremene eksplozije punka i metala. Njegov zvuk spoj je Hanka III i sirovog južnoteksaškog bunta.
Njegov live nastup treba doživjeti: umirit će ti dušu s bluesom, a onda te okrenuti naglavce u mosh pitu. Kako sam Scott kaže: "To bi moglo biti krštenje, ili bi to moglo biti ubojstvo, u svakom slučaju... vidjet ćeš svjetlo."
DISKOGRAFIJA
2000: This is Kingsbury? (KnuckleSandwich Records)
2002: Preachin' & Hollerin (KnuckleSandwich Records)
2003: Lo:Fi Mojo (KnuckleSandwich Records)
2004: The Dirty Old One Man Band (KnuckleSandwich Records)
2005: The Dirty Old One Man Band (Bloodshot Records)
2006: Graveyard Shift (Bloodshot Records)
2009: Something's Wrong / Lost Forever (Bloodshot Records)
2011: Bad Ingredients (Bloodshot Records)
2014: Nothin' But Blood (Bloodshot Records)
2017: The Bad Testament (Bloodshot Records)
2019: Sold Out to The Devil: A Collection of Gospel Cuts by The Rev. Scott H. Biram (Bloodshot Records)
2020: Fever Dreams (Bloodshot Records)
2024: The One & Only Scott H. Biram (Bloodshot Records)
