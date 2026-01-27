Proleter promocija novog albuma uz goste Donkey Hot

U subotu 31.01. će u zagrebačkom popularnom klubu Boogaloo zagrebački pop punk band Proleter predstaviti svoj novi, drugi album "Druga prilika". Kao posebni gosti će nastupiti zagrebački punk'n'roll bend Donkey Hot, a nakon koncerta slijedi It's not a phanse mom party.

Proleter je melodični pop punk rock bend iz Zagreba koji kao da je ispao sa soundtracka Tony Hawk Pro Skatera ili američkih komedija s početka tisućljeća koje smo svi gledali. U njihovom se zvuku mogu prepoznati svi koji vole bendove kao što su Green Day, Blink-182, Sum 41, The Offspring i sličnih. Od svog osnutka svirali su po raznim festivalima kao što su Ritam Europe 2 (2. mjesto po izboru publike), HGF (finalisti), Svjetski dan glazbe, Velika Rock Eksplozija, Rock for Ritz, Urban Fest Osijek, Večernjakova biciklijada, kao i po raznim zagrebačkim i inim klubovima, a ovo će im biti prvi samostalni nastup u klubu Boogaloo.

"Druga prilika" naziv je drugog albuma grupe Proleter, nasljednika njihovog prvijenca "Život nije fer", a, ime je dobio po istoimenom najavnom singlu "Druga prilika", a i po činjeici da je sam album druga prilika bendu da se dokažu publici. „Mislilmo da će svi kojima se svidio "Život nije fer" uživati u našem novom albumu. Naš prepoznatljivi pop punk zvuk i šaljivi, nekad autoironični tekstovi i dalje su tu, samo je cijela produkcija podignuta na veću razinu." - rekao je frontmen benda Antonio.

Donkey Hot je zagrebački rock and roll bend čiji je frontmen sin rock legende, Gobca iz grupe Psihomodo Pop. U posljednje dvije godine odsvirali su više od 70 koncerata diljem Hrvatske i Slovenije, gdje su dijelili pozornicu s izvođačima poput Leta 3, Psihomodo Pop, Vojka V, Zabranjeno Pušenje, Anti-Nowhere League, Gužva u 16-ercu,.... Njihovi najznačajniji nastupi uključuju svirku u Areni Zagreb kao predgrupa Goranu Baretu i Majkama te upečatljive nastupe u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Godine 2023. Donkey Hot su za Dallas Records objaviili svoj debitantski album "Mama", koji je popraćen s četiri spota, a pored glavnog single "MAMA CARE" je tu i obrada punk klasika "Mama s razlogom se brines" u originalu od riječkih punk rock legendi, grupe Termiti. Trenutno su u procesu snimanja novog albuma, čime nastavljaju svoj kreativni put i dodatno učvršćuju svoju poziciju na regionalnoj rock sceni, pa ćemo tako zasigurno na ovom koncertu čuti i pokoju novu pjesmu.

Da večer bude upotpunjena će se nakon koncerta nastaviti "It's not a phase mom" party koji dokazuje da emo faza nikad nije bila samo faza. Ako vas je uhvatio val nostalgije potaknut festivalom "When We Were Young" ili partyjima poput "Emo Nite", ali vam je karta za SAD ipak malo izvan budžeta - ovo je event namijenjen upravo vama koji ste odrasli na MySpaceu, playlistama iz 2000-ih i emo scene eri koja nikad nije stvarno nestala. Neki od izvođača čije smo stvari priredili za oavj party su Suicide Silence, Avenged Sevenfold, Blink 182, A Day To Remember, Bring Me The Horizon, Pierce The Veil, My Chemical Romance, ali isto tako nećemo zaboraviti i Jeffree Stara, Blood On The Dance Floor, Brokencyde odnosno sve što smo imali prilike slušati od ranih 2000tih na MySpaceu. Ovo je event for emo kids by emo kids. Make emo great again!

Vrata će se otvoriti u 22:00 sata, prvi će se popeti na pozornicu Donkey Hot u 22:30 sata, a Proleter će početi sa koncertom u 23:30 sata, a nakon koncerta slijedi "It's not a phase mom" party.

Cijena ulaznice iznosi 10.00 € u pretprodaji i 12.00 € na dan koncerta, mogu se kupiti preko Entrio.hr sustava online i na Entrio prodajnim mjestima, u Dirty Old Shopu, u Tratinska 34, Zagreb, kao što će se moći kupiti i na samom ulazu u klub.