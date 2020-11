Voze li žene bolje od muškaraca?

Žene su predmet pošalica, većinom seksističkih, kad je vožnja u pitanju, pa nije ni čudno da se netko napokon odlučio to provjeriti na znanstveni način.

Naravno, kad je vječno pitanje tko su bolji vozači - muškarci ili žene, odgovor je vrlo jasan i dvosmislen, a muškarcima baš i ne ide u korist...

Studija je u obzir uzela statističke podatke osiguravajućih kuća, prometnih prekršaja i vozačkih testova i žene su ispale bolje po gotovo svim pokazateljima.

Istraživanje, koje je proveo portal za usporedbe Confused.com, otkrio je da ženama treba malo više vremena da nauče voziti, no nakon toga rade manje prometnih prekršaja, rjeđe sudjeluju u nesrećama i općenito koštaju manje svoje osiguravatelje.

Kada je riječ o počinjenim prometnim prekršajima, odnos žena i muškaraca je 4:1. Samo 21 posto žena je počinilo neku vrstu prekršaja, dok se kod muškaraca ta brojka penje na 79 posto.

Pritom su prebrza vožnja i vožnja bez vozačke dozvole najčešći prekršaji u kojima su muškarci ulovljeni.

Što se tiče osiguranja, muškarci gotovo dvostruko češće traže odštetu od osiguranja, i statistika pokazuje - češće su u krivu. Samo u 2018. u Velikoj Britaniji podneseno je 1,4 milijuna zahtjeva za naknadu štete.

Mnogi će sada reći - to je zato jer muškaraci puno više vremena provedu za volanom. No to nije točno, žene i muškarci otprilike pređu podjednako kilometara u svojim limenim ljubimcima.

Zanimljivo, muškarci češće od žena polažu vozački ispit iz prvog pokušaja. Žene ćete pak češće vidjeti da jedu za volanom (48 naspram 47 posto) i da voze bose (12 naspram 6 posto).