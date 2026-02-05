Voïvod 13. 7. stižu u Vintage Industrial Bar

Kultna kanadska institucija i jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti metal glazbe, neponovljivi Voïvod, stižu u zagrebački Vintage Industrial Bar u ponedjeljak, 13. srpnja ove godine. Ovaj koncert dio je velike turneje kojom bend slavi nevjerojatna četiri desetljeća beskompromisne inovacije i glasnog eksperimentiranja.

Kada se spomene ime Voïvod govori se o bendu koji od 1983. godine prvenstveno prkosi zakonima glazbene gravitacije. Osnovani u kanadskom Quebecu, ovi su vizionari prevalili dugački put od garažnog speed metala do titule apsolutnih vladara progresivnog sci-fi zvuka. Njihova fascinantna evolucija započela je sirovom energijom albuma "War and Pain" nakon čega su se strelovito transformirali u predvodnike inteligentnog metala. Remek djela poput "Killing Technology" i kultnog "Nothingface" redefinirala su granice žanra spajajući thrash agresiju s kompleksnošću progresivnog rocka na način koji nitko prije njih nije pokušao.

Svijet Voïvoda nije samo glazba već cijeli svemir mračnih futurističkih koncepata i distopijskih vizija. Za taj prepoznatljivi vizualni identitet i jedinstvenu estetiku zaslužan je suosnivač i bubnjar Michel Away Langevin, čije su ilustracije postale neodvojiv dio svjetske metal ikonografije. Povijest benda obilježili su otpornost i trijumf jer je usprkos tragedijama poput prerane smrti osnivača i gitarista Denisa Piggyja D'Amoura bend nastavio neumorno stvarati. Njihovi recentni albumi "The Wake", dobitnik prestižne nagrade Juno, te "Synchro Anarchy" kritički su proglašeni nekima od najboljih radova u njihovoj cjelokupnoj karijeri što dokazuje da su kreativno vitalniji nego ikada prije.

Obuhvaćajući 40 godina i 15 studijskih albuma, pet službenih postava, bezbrojne turneje, kreativne promjene, promjenjive trendove, prometne nesreće i neopisive tragedije, ovaj entitet opstao je i okupio horde predanih sljedbenika tijekom jedne od najfascinantnijih vožnji u povijesti metala. Znajući da se bliži velika obljetnica, Voïvod su prvotno razmišljali o kompilaciji koja bi obuhvatila svaki album i eru njihova postojanja. No, ideja se brzo pretvorila u nešto produktivnije; ponovno će snimiti pjesme iz svojih brojnih faza, s fokusom na manje poznate skladbe, ništa očito, ništa što su često izvodili uživo. Bio je to način da proslavljena trenutačna postava priredi vlastitu proslavu bogate povijesti benda.

Na zagrebačku pozornicu aktualna postava predvođena originalnim dvojcem Snakeom i Awayem, uz virtuoze Chewyja i Rockyja, donosi presjek karijere utjelovljen jubilarnim 16. albumom "Morgöth Tales". Publika u Vintageu može očekivati sonično putovanje kroz četiri desetljeća inovacije; od prljavih punk korijena do tehničke savršenosti po kojoj je ovaj bend poznat širom galaksije.

Ulaznice za koncert, u organizaciji dirty old BOOKINGA, u prodaji su od danas, 4. 2. po povoljnijoj, early bird cijeni od 18 eura, a ta cijena vrijedi do 22. 2., ili do rasprodaje kontingenta. Od 23. 2. cijena ulaznice je 21 euro, a na dan koncerta, ako ih ostane, cijena će biti 25 eura, a mogu se pronaći u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), Grif Baru (Savska cesta 160), te on-line https://www.dirtyoldempire.com/proizvod/voivod-13-7-2026-vib