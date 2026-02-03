Koncert in memoriam Sid Vicious

U petak 06.02.2025. će se u zagrebačkom popularnom klubu Hard Place održati punk rock fešta pod nazivom „Sid lives", in memoriam najlegendarnijem pankeru svih vremena Sid Viciousu i to povodom 47 godišnjice njegove smrti (10.05.1957. - 02.02.1979.). uz koncerte grupa Eksodus sa kojima će kao gost nastupiti original Eksodus vokalistica Iva (ex Skol) i zagrebačkog punk rock cover band Projekt Trnsko uz Punk Rock Party by Tomi Phantasma!

Sid Vicious je uspio u svojem kratkom životu, i još kraćoj karijeri kao basist najkontroverznijeg rock benda na svijetu, legendarnih Sex Pistols, postići status najpoznatijeg i najvjerodostojnijeg punkera svih vremena, a u rock svijetu postao prava ikona buntovništva, pa tako možemo slobodno reći da je Sid nasljednik James Deana, poznatog glumca, "buntovnika bez razloga" koji je također umro vrlo mlad i postigao status legende u samo par godina. Zbog svog prepoznatljivog imagea, ekstremnog ponašanja i "bez dlake" na jeziku je Sid postao prava punk rock ikona, idol punkera i svih rock buntovnika, tako da se i dan-danas njegov lik upotrebljava u mnogim medijima i reklamama. U svakom slučaju, jedna od najvećih i najvjerodostojnih faca rock'n'rolla svih vremena. Na žalost je Sidova karijera bila prekinuta nesretnom smrću, i tko zna kolika bi njegova popularnost tek bila da je ostao bar malo duže među nama. Umro je 2. veljače 1979. godine sa nepune 22 godine.



Eksodus je nastao davne 1983. godine i prvi je bend pjevača Tomija Phantasme iz grupe Phantasmagoria, a kojem je baš Sid Vicious bio jedan od najvećih uzora u tinejdžerskim danima. Eksodus svira 80's old school punk rock, a za ovu priliku će pored svojeg materijala odsvirati i punk rock klasike poput „God Save The Queen", od Sex Pistolsa, "I Wanna Be Your Dog" od The Stooges koju je svirao i Sid Vicious, "Warhead" od UK Subs, "Nebo" od Električnog Orgazma,.., a kao gosti će sa Eksodusom nastupiti legenda original vokalistica Eksodusa Iva, a koja je prije Eksodusa pjevala u legendarnom zagrebačkom punk bandu Skol.

Grupa Projekt Trnsko dolazi iz zagrebačkog kvarta Trnsko koje je u krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih bilo poznato po mnogobrojnoj punk ekipi kojoj je pripadao i Gobac iz tada šnjeg njegovog punk benda Klinska Pomora, danas Psihomodo Pop, a na njihovom repertoaru su punk klasigi grupa poput The Clash, Ramones, Sex Pistols, The Stranglers, Devo, Blondie, The Vibrators, Buzzcocks, Sham 69, Stiff Little Fingers,...

Vrata se otvaraju u 20:00 sati, u 21:00 sati će na pozornicu Eksodus, a u 22:30 Projekt Trnsko.

Cijena ulaznice iznosi 8.00 € u pretprodaji i 10 € na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti u Hard Palceu, Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb i preko Entrio.hr sustava online i na Entrio prodajnim mjestima! Naravno tu će biti i popularne cijene pića na šanku! Punks not dead!

Za one koji ne znaju, klub Hard place se nalazi na adresi Avenija Hrvatske bratske zajednice 4, u sklopu Hrvatske Nacionalne Knjižnice.