Nebula stiže u Vintage

Očekujte koncert prepoznatljivog zvuka koji spaja psihodelične riffove i izraženu melodiju, s naglaskom na snažan nastup uživo po kojem je bend godinama poznat.

Nakon što je 2024. tragično preminuo njihov dugogodišnji basist Ranch Sironi i kratkog hiatusa koji je potom uslijedio, Nebula se vraća na scenu zadržavajući prepoznatljiv zvuk koji su godinama gradili na pozornici i u studiju.

Kao podrška nastupa Johnny Nasty Boots, L.A. Rock autor podrijetlom iz Mexico Cityja, čiji stil spaja Psihodelični Rock i Blues Rock 60-ih i 70-ih s modernim, energičnim pristupom.

Ulaznice u pretprodaji iznose 16€ i mogu nabaviti klikom na gumb iznad, dok će cijena ulaznica na dan koncerta iznositi 20€. Sve cijene uključuju prodajnu naknadu.

Fizičke ulaznice će uskoro biti dostupne u Dirty Old Shopu

