KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18

KT Tunstall prvi je put privukla svjetsku pažnju 2004. godine danas već legendarnim solo nastupom pjesme "Black Horse and the Cherry Tree" u emisiji Later... with Jools Holland, gdje je na pozornicu izašla samo s gitarom, loop pedalom i tamburinom. Iste je godine objavila debitantski album "Eye to the Telescope", koji je postao globalni uspjeh s više od pet milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta te se svrstao na 51. mjesto najprodavanijih albuma desetljeća u Ujedinjenom Kraljevstvu. Album je iznjedrio trajne hitove poput „Black Horse and the Cherry Tree" i „Suddenly I See", pri čemu je potonja 2006. godine osvojila Ivor Novello Award za najbolju pjesmu i postala neraskidivo povezana s filmom The Devil Wears Prada.

Tijekom godina Tunstall je neprestano razvijala svoj zvuk, s lakoćom se krećući između folk-popa, bluesom obojene grubosti, gitarističkog rocka i eksperimentalnih elektroničkih tekstura. Albumi poput "Drastic Fantastic" (2007), "Tiger Suit" (2010) i introspektivnog "Invisible Empire // Crescent Moon" (2013) pokazali su širinu njezina autorskog izraza, dok je ambiciozna trilogija albuma "KIN", "WAX" i "NUT" (2016.-2022.) kroz tri izdanja istražila teme duše, tijela i uma. Usput je osvojila brojne nagrade, uključujući BRIT Awards, Ivor Novello Awards i Q Award, uz nominaciju za Grammy, a ukupna prodaja njezinih izdanja procjenjuje se na više od sedam milijuna primjeraka diljem svijeta.

KT Tunstall pridružuje se dosad najavljenim izvođačima INmusic Festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava i 20 godina postojanja, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog i Sprints. INmusic Festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu, a trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 € (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu.