She Loves Pablo u Vintage industrialu

Zagrebačka publika početkom ožujka imat će poseban razlog za slavlje - She Loves Pablo se vraća na pozornicu Vintage Industrial Bara, gdje će u petak, 6. ožujka 2026., obilježiti 10. godišnjicu izlaska hvaljenog albuma „Try Mandarin". Ova obljetnica donosi koncert koji će biti mnogo više od klasičnog nastupa - bit će to slavlje jednog desetljeća glazbenog identiteta, prijateljstva i sirove energije.

Večer će započeti nastupima Tight Gripsa i Malady Lanea, bendova koji savršeno nadopunjuju Pablo estetiku i jamče snažan uvod u glavnu koncertnu eksploziju.



Tight Grips nedavno su predstavili novi album „Endless Gifts for Me, Myself and I", kojim hrabro ulaze u svoju dosad najtežu i najprogresivniju fazu. Album je inspiriran grunge pokretom devedesetih, ali i modernijim izdanjima stoner rocka i progresivnog rocka, stvarajući zvučnu sliku koja je istovremeno masivna i introspektivna. Bend čine Krešimir Ćurić (vokal, gitara), Matija Petrunić (bas, synth) i Dominik Hrgić (bubnjevi), a zagrebačkoj publici predstavit će novi materijal u njegovom punom, koncertnom intenzitetu.



Malady Lane su svoj put započeli prije više od deset godina kao ulični duo Chrisa Iana i Hrvoja Baudoina, a vrlo brzo su se nametnuli kao jedan od najuzbudljivijih live bendova alternativne scene. Malady Lane su izgradili prepoznatljiv zvuk koji mnogi uspoređuju s grooveom i žestinom Seattle scene devedesetih. Danas djeluju kao snažan post-grunge bend koji se po potrebi poigrava elementima alternative i indie rocka.

Kao vrhunac večeri, She Loves Pablo pripremaju koncert koji će objediniti sve faze njihove karijere. Publiku očekuje eksplozivna večer nabijena rifovima, sirovom energijom i prepoznatljivim Pablo grooveom. Osim pjesama s albuma „Try Mandarin" koje su obilježile njihovu karijeru, bend će izvesti i pažljivo odabran presjek najžešćih pjesama - od ranih dana do novijih radova. Bit će to jedinstvena prilika da obožavatelji ponovno prožive sve faze kreativnog puta benda koji je svojim zvukom i nastupima osvojio domaću publiku.



Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu, a organizator koncerta je Dostava zvuka