Voćke koje nemaju previše šećera

Voće se preporučuje jesti i kako bi se zadovoljila potreba za šećerom, kojeg ima znatno manje nego u slatkišima, kolačima i sličnim namirnicama. Dijetetičarke Erika Barrera i Colette Micko izdvojile su nekoliko vrsti voća koje su jako zdrave i poznate po tome što ne sadrže puno prirodnog šećera, u kojima možete uživati bez brige od viška kalorija.

Breskve - ukusne breskve imaju manje od 13 grama šećera te sadrže i druge hranjive tvari poput vlakana, kalija, vitamina A i C. Također, sadrže topiva i netopiva vlakna. Topiva vlakna održavaju razinu kolesterola pod kontrolom, dok netopiva vlakna pomažu s probavom, sprječavajući zatvor.

Grejp - dijetetičari su grejp izdvojili kao voće s niskim udjelom šećera; polovica grejpa sadrži manje od 11 grama šećera. Ovo citrusno voće bogato je vitaminima A i C koji pomažu u održavanju imunološkog sustava. Grejp se može kombinirati s drugim voćem, a jedan od popularnijih načina konzumacije je u ukusnom i prirodnom voćnom soku s drugim citrusima.

Jagode - jagode su popularno voće poznato po svojim dobrobitima. Imaju nizak udio šećera, samo sedam grama na jednoj šalici jagoda, prenosi Eat This, Not That. Kombinacija vlakana, antioksidansa i kalija u jagodama odlično utječe na zdravlje srca.

Maline - jedna šalica malina sadrži pet grama prirodnog šećera, a također su poznate i kao voće koje nema puno kalorija te sadrži nevjerojatno visok sadržaj vlakana. Samo jedna šalica sadrži osam grama vlakana, što je više od jedne četvrtine dnevnog unosa od 25 do 34 grama, koliko se preporučuje odraslima.

Naranče - iako je sok od naranče bogat šećerom, to nije slučaj sa samim voćem jer su za jednu čašu soka najčešće potrebne do tri naranče. Jedna cijela naranča sadrži 12 grama šećera i dobar je izvor vlakana, vitamina C te esencijalnih nutrijenata poput kalija i folata, prenosi Eat This, Not That.

Pa onda, navalite!