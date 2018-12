Vlatko Stefanovski Trio 21. prosinca u Tvornici kulture

Jedan od najvećih gitarističkih virtuoza na ovim prostorima, veliki Vlatko Stefanovski, vraća se u Tvornicu kulture u petak 21. prosinca 2018. sa svojim triom.

Već četiri desetljeća gitara je njegov suputnik, a u tom periodu Vlatko Stefanovski se istaknuo kao vrsni instrumentalist poznat po nevjerojatnoj gitarskoj tehnici. Vješto kombinirajući ethno jazz, instrumentalni rock, jazz fusion i blues, Stefanovski stvara prekrasne zvučne pejzaže u prebogatom opusu duge karijere.

Slavni makedonski glazbenik počeo je svirati s 13 godina. Početak karijere najviše obilježava osnivanje sastava Leb i Sol koji će postati jedan od najvažnijih bendova bivše Jugoslavije sa svojom fuzijom tradicionalne makedonske glazbe i rocka. U glazbenu povijest bend je ušao s pjesmama poput "Devetka", prvom singlu na kojem su se već mogle čuti njegove sjajne gitarističke vještine, "Jovano Jovanke", "Aber Dojde Donke" i mnogim drugim iz karijere koja broji 14 albuma.

Vlatko Stefanovski live

Od sredine devedesetih Vlatko započinje solo karijeru te snima albume "Cowboys & Indians" i glazbu za kazalište "Sarajevo". Sa svojim triom snima album "Vlatko Stefanovski Trio", na "Thunder From The Blue Sky" vraća se etno korijenima, slijedi izdanje "Kula od karti" i glazba za film na albumu "Kino kultura". Rad s gitaristom Miroslavom Tadićem na albumima "Krushevo" i "Treta majka" bacile su novo svjetlo na akustičnu gitaru Stefanovskog i istraživanje makedonske tradicionalne glazbe. Album "Seir" objavljen 2014. bio je prvi kantautorski nakon 11 godina. Prošle je godine objavio novi "Mother tongue", a samo par dana inspiracije bilo je potrebno da snimi devet instrumentalnih dragulja koji svakim tonom prenose toplinu i emociju, a sve snimljeno iz prvog puta u Vlatkovom studiju "Esoteria". "Zošto si me majko rodila" posvećena je Stevi i Esmi Teodosievski koji su kao i Vlatko zadužili makedonsku kulturu. Potvrda tome dolazi i u obliku činjenice da je najviša državna nagrada Makedonije za životno djelo u kulturi i umjetnosti "11. oktobar" otišla u njegove ruke, a dobitnik je i počasnog doktorata za umjetnost koje je Stefanovskom dodijelilo glasovito Sveučilište Sv. Kirila i Metodija iz Skopja.



Vlatko Stefanovski i Josipa Lisac - "Jano Mori"

Posljednjih godina Stefanovski je stvarao glazbu za film i kazalište, te je svirao i snimao širom svijeta s vrhunskim izvođačima. Među njima su Tommy Emmanuel, Stochelo Rosenberg s kojima dijeli projekt Kings of String, nizozemski gitarist Jan Akkerman, a pozornicu je dijelio s značajnim svjetskim orkestrima kao što su Londonski simfonijski orkestar, filharmonijom Monte Carla ili bečkim Tonkunstler orkestrom.

Vlatko Stefanovski Trio na koncertu će ugostiti i Branka Bogunovića Pifa, jednog od pripadnika stare škole rocka, a ovaj odličan gitarist je bio član nekih od vječnih hrvatskih rock bendova poput Animatori, Drugi Način i Plava Trava Zaborava.

