Vintage Industrial slavi 6 rođendan 12-16. prosinca

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati sve ljubitelje glazbe da nam se od 12. do 16. prosinca priključe rođendanskoj proslavi u Savskoj 160 za koju smo pripremili koncertni program koji će zadovoljiti svačije potrebe.

Šest godina je proletilo, neki ljudi su otišli, neki novi s došli, ali ono najbitnije je i dalje postojano. Radimo na tome da živimo i dalje uz isporuku dobrih koncerata i ostalih sadržaja.

Ako se muvate oko Savske 160 i preko dana, svratite do našeg dnevnog boravka Grif Bara u kojem vas čekaju happy hour pogodnosti kroz kave i piva.

Ujedno ovo nam je i druga godina od kako nas je napustio Deda, kojem smo posvetili rođendansku subotu 15.12. sa glazbom te ićem i pićem koje je volio.

Vidimo se u Savskoj 160!

DAN 1 12/12

Juda Records Show: Mr. Albino / Detroit Groove Gang / PBO

Upad FREE

Prvi dan rođendana smo dodjelili nezavisnoj diskografskoj & booking kući 'Juda Records', koja je osnovana 18.05.2016. godine u Sinju. Iza njih je preko 200 koncerata, a iz roostera izvođača nastupaju zagrebački bendovi Mr. Albino & Detroit Groove Gang te sinjski PBO - iza kojeg stoji bubnjar M.O.R.T.-a Mile Mijač.

DAN 2 13/12

Partibrejkers

Karte 80/100 kn I Prodaja VIB & Dirty Old Shop

Kako proslaviti još jedan rođendan bez regionalne glazbene ikone Partibrejkersa? Nikako! Zato 13. prosinca ne propustite njihov povratak u Savsku 160.

DAN 3 14/12

Rođendanska redaljka: Elephant Stalker / From Another Mother / Killed A Fox / DeLorean Band s gostima iz Cojonesa i prijatelji

Upad 20 kuna - blagajna kluba na dan koncerta, petak 14/12

Šest godina rocka, znoja, alkohola, udaraca, smijeha, suza, zaruka, proslava, tugovanja... i tko zna čega sve nije bilo u Savskoj 160, a kako to najbolje proslaviti? Pozivamo vas na ultimativnu rock redaljku sa paletom odličnih bendova. Tu su naši mili povratnici na scenu Elephant Stalker, kaotični i genijalni From Another Mother, đavolje ubojice lisica Killed A Fox te na kraju super-grupni paket DeLorean Band s članovima i dodanim članovima Cojonesa, House Of Pabla i prijateljima.

DAN 4 15/12

Grandpa's Finest: Vintage Rock Forces / Mojo Stuff & gosti

Upad FREE

Nama najbitniji dan rođendana jest subota 15. Prosinca kad naš Deda otvara vrata Vintage Industriala i poziva vas na koju cugu previse dok će glazbeni rock presjek isporučiti Mojo Stuff, Vintage Rock Forces (Božić/Pintarić/Krkač) & gosti. Sjetite se duge bijele brade i strusite jednu u njegovo ime.

DAN 5 16/12

Sham 69

Karte 45/60 kn I Prodaja VIB & Dirty Old Shop

Rođendanski tjedan upotpunit ćemo 16. prosinca nedeljnim koncertom londonskih punk rock legendi Sham 69, koji su na sceni već ravno 43 godine. Hurry up Croatia!