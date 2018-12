Them Moose Rush dovode Sv. Nikolu u Vintage Industrial

Ako Djed Mraz ima sobove, Sveti Nikola ima losove, zato 6. prosinca u Vintage Industrial stiže space/prog/rock karavana Them Moose Rush koja će vas obasipati zvučnim krampusnim poklonima.

ČETVRTAK 06.12.2018 | THEM MOOSE RUSH @Vintage Industrial Bar | Start: 20:00 h I Koncert: 22:00 h I Karte 30/45 kn I Prodaja VIB & Dirty Old Shop

Uz stare numere i one s recentnog albuma 'Don'tPick You Noise'. Them Moose Rush predvođen sv. Nikolom, predstavit će vam nešto vrućeg materijala koji tek stiže pod peku novog albuma. Iza njih su 2 studijska albuma, dva EP-a, puno kreativnog vizualnog rada i naravno hrpetina odličnih kritika, domaćih, ali i inozemnih.

"Them Moose Rush might be one of the most promising and artistically rich bands in prog rock since The Mars Volta!" by Everything is Noise

"One of the most talented young Croatian bands and shooting stars of the European musical scene." by Europavox