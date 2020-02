Vladaju li hormoni ženama ili obrnuto?

Hormonalne promjene u tijelu žene ne utječu samo na njezino psihološko i tjelesno stanje, već i na doživljaj svog partnera, pokazalo je istraživanje, nedavno objavljeno u časopisu Biological Psychology.

Riječ je o prvoj studiji koja se pozabavila istraživanjem kako porast i pad ženskih hormona tijekom menstrualnog ciklusa utječu na osjećaje koje imaju prema svom partneru.

​"Podcjenjujemo učinak hormona na ponašanje. To vrijedi i za žene i za muškarce, a i za životinje", kaže autorica studije Francesca Righetti sa Sveučilišta u Amsterdamu za portal PsyPost.

"Znanstvenici su već istraživali kako hormonalne promjene koje se prirodno događaju kroz menstrualni ciklus, osobito pad i podizanje razine estradiola i progesterona, utječu na to kako žena misli i osjeća, no dosad se nije proučavalo kako hormoni utječu na odnose, osobito one romantične", dodaje Righetti.

Znanstvenici su svaki dan, dva tjedna, prikupljali uzorke urina 33 žene i mjerili promjene razina estradiola (vrste estrogena), progesetrona i testosterona.

Kroz to vrijeme žene su trebale bilježiti koliko su zadovoljne odnosom i kako percipiraju partnera. Isto su činili i partneri.

Svi ispitanici bili su u vezi najmanje četiri mjeseca i niti jedna od žena nije koristila kontracepciju.

Righetti i njezini kolege otkrili su da žene i njihovi partneri svoju vezu ocjenjuju puno negativnije kada su ženama razine estradiola povišene. Što estradiol više raste, to žene svog partnera doživljavaju manje atraktivnim.

I muškarci su potvrdili da su svjesni toga, odnosno da osjećaju da su svojim ženama u određenom periodu mjeseca manje privlačni te da su one tada manje zadovoljne njima. No, unatoč promjenama u seksualnoj privlačnosti, hormoni ne utječu na dinamiku spolnih odnosa.

"Želimo naglasiti da je naša studija istraživala promjene unutar partnerskog odnosa. Neki su odnosi posebno dobri, a neki posebno loši", kaže autorica studije.

"Prirodne hormonalne promjene u menstrualnom ciklusu neće lošu vezu učiniti boljom niti pogoršati dobru vezu, no kada smo ih svjesni možemo razumjeti što se događa u određenom trenutku.

Teorija evolucije sugerira da će žene, kada ovuliraju, biti više zainteresirane za druge muškarce (one za koje procijene da imaju dobru genetiku), nego za svog", dodaje Righetti.