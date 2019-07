Vitamini i minerali koji skidaju kile

Zdrava prehrana i tjelovježba ključ su uspjeha za mršavljenje, no stručnjaci kažu da nedostatak određenih vitamina i minerala mogu ometati vaš napredak. Tako ih je vrlo važno uključiti u svakodnevnu prehranu.

"Kao dio plana zdravog života koji uključuje zdravu prehranu, tjelovježbu i upravljanje stresom, otkrili smo da vitamini i minerali mogu igrati važnu ulogu u mršavljenju i kontroli tjelesne težine", objašnjavaju dr. Arielle Levitan i dr. Romy Block, autori knjige "The Vitamin Solution: Two Doctors Clear the Confusion About Vitamins and Your Health" za Reader's Digest.

"Kada nadopunimo te nedostatke pravim vitaminima i mineralima, u odgovarajućim dozama, možemo zadovoljiti tjelesnu žudnju za određenim namirnicama i zauzvrat smanjiti nezdravu prehranu", kažu dalje. Liječnici objašnjavaju koji vitamini i minerali nam mogu pomoći:

Glukomanan - vrsta vlakna koja pomaže kod gubitka kilograma. To je zato što upija vodu, omogućuje da imate osjećaj sitosti i tako manje jedete. "Glukomanan je zdravo vlakno koje pomaže kod zatvora i hrani dobre bakterije u crijevima", kaže dr. Friedman. "Zdrave bakterije mogu pomoći tijelu da postigne normalnu tjelesnu težinu", dodaje.

Magnezij - istraživanja pokazuju da magnezij može igrati važnu ulogu u gubitku težine zbog svoje sposobnosti da poboljšava san. "Nedostatak sna je ključni čimbenik za povećanje tjelesne težine. Ako se borite s nesanicom, to može biti posljedica nedostatka magnezija. Osobe s niskom razinom magnezija često nemirno spavaju i bude se tijekom noći. Magnezij pomaže kod dubokog i zdravog sna te poboljšava kvalitetu", kaže dr. Friedman.

Vitamin D - kada imate malo vitamina D, vaše tijelo će šećer pretvoriti u masnoće, umjesto u energiju, upozorava dr. David Friedman. Zapravo, studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da su odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom težinom koje su uzimale dodatke vitamina D uz kalcij izgubile znatno više masnoće oko trbuha nego ljudi koji nisu uzimali nikakve dodatke. "Ako imate nedostatak vitamina D, postoje dvije opcije dodataka: vitamini D2 i D3.Preporučujem D3 jer je mnogo učinkovitiji u podizanju razine vitamina D u krvi nego D2", objašnjava dr. Friedman.

Željezo - "Osobe koje imaju nedostatak željeza mogu imati probleme s gubitkom tjelesne težine, pa je stoga prikladno uzimati dodatno željezo jer može pomoći kod gubitka težine", kažu dr. Levitan i dr. Block. "Željezo treba uzimati s vitaminom C kako bi apsorpcija bila lakša. Osim toga, željezo igra važnu ulogu u razini energije. Kada osjećamo da imamo energije, imat ćemo više snage za tjelovježbu što naravno može pomoći kod gubitka kilograma", dodaju.