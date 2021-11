Vitamin za ravan trbuh

Svi znamo da trbuh obično raste zbog nedovoljno vježbanja i prejedanja, no postoji način koji je prilično jednostavan i učinkovit - ako se ne možete riješiti sala na trbuhu čak i kada pazite na prehranu i redovito vježbate, moguće je da vam fali vitamina D.

Studije su pokazale da osobama koje imaju viška sala na trbuhu fali vitamina D. Osim što je ovaj vitamin važan u borbi protiv osteoporoze i poboljšava raspoloženje, također je važan i u mršavljenju, odnosno rješavanju sala na trbuhu.

Vitamin D ili sunčani vitamin unosimo ponajprije putem sunčeve svjetlosti. No, i određene namirnice mogu biti obar izvor ovog vitamina. Jedini način da utvrdite da vam fali ovog vitamina jest laboratorijskim testiranjem.

>> Vitamin D odgovoran je za masnoće u tijelu >>

Ako vam fali vitamina D, osim sala na trbuhu, mogu se javiti i drugi problemi kao što su slab imunološki sustav, kronični umor, depresija, anksioznost, gubitak kose, bolovi u mišićima i zglobovima.

>> Kako nadoknaditi vitamin D >>

Kako biste izbjegli sve to, pobrinite se da ste dovoljno izloženi sunčevoj svjetlosti te jedite hranu bogatu vitaminom D. To su namirnice kao što su jaja, gljive, riba i mlijeko, piše Healthy builderz. Uz to, možete uzimati i dodatak vitamina D, ali se najprije posavjetujte sa svojim liječnikom.