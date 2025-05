Vitamin koji rješava problem anksioznosti i depresije

Dakle, anksioznosti nije ništa novo većini ljudi u ovo ludo doba, no, ako se želite riješiti tih problema, imamo jednostavno rješenje - visoke doze vitamina B6 mogu ublažiti simptome anksioznosti i depresije. Mladi koji su svakodnevno uzimali dodatke s čak 50 puta većom količinom od preporučene već nakon mjesec dana prijavili su značajno poboljšanje raspoloženja.

Vitamin B6 pomaže tijelu da pretvara proteine i ugljikohidrate u energiju te igra važnu ulogu u radu živčanog sustava. Također je poznato da potiče proizvodnju gama-aminomaslačne kiseline, tvari koja usporava prijenos impulsa između živčanih stanica u mozgu.

Vitamin B6 prirodno se nalazi u raznim namirnicama, uključujući losos, tunu, slanutak i banane. Dr. David Field, glavni autor studije, pojasnio je: "Funkcioniranje mozga oslanja se na osjetljivu ravnotežu između pobudnih neurona koji prenose informacije i inhibicijskih koji sprječavaju pretjeranu aktivnost. Nove teorije povezuju poremećaje raspoloženja s narušenom ravnotežom, često u smjeru povećane moždane aktivnosti. Vitamin B6 potiče proizvodnju kemijskog glasnika koji umiruje moždanu aktivnost, a naše istraživanje povezuje taj učinak sa smanjenjem anksioznosti kod sudionika", piše Surrey Live.

Studija objavljena u časopisu Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental daje konkretan uvid u mehanizme koji utječu na smanjenje stresa. Više od 300 sudionika nasumično je raspoređeno da svaki dan uzima placebo, vitamin B6 ili B12 u dozi 50 puta većoj od preporučene (oko 70 mg).

Dok vitamin B12 nije pokazao značajne učinke u usporedbi s placebom, B6 je doveo do statistički značajnog smanjenja anksioznosti. Vizualni testovi provedeni na kraju studije pokazali su povišenu razinu gama-aminomaslačne kiseline kod onih koji su uzimali vitamin B6, što podupire tezu o umirujućem učinku dodataka prehrani.

Namirnice poput tune, slanutka i raznog voća i povrća sadrže vitamin B6

Uočene su i suptilne, ali bezopasne promjene u vidnim funkcijama, u skladu s kontroliranom razinom moždane aktivnosti. Ipak, NHS upozorava da se ne bi smjele uzimati prevelike doze, više od 200 mg dnevno, jer to može dovesti do gubitka osjeta u rukama i nogama, a u rijetkim slučajevima i do trajnog oštećenja živaca.

Dr. Field ističe da mnoge namirnice poput tune, slanutka i raznog voća i povrća sadrže vitamin B6, no da bi se postigao pozitivan učinak na raspoloženje, potrebne su visoke doze koje se mogu osigurati samo dodacima prehrani.

Dodaje i da je važno naglasiti kako su rezultati još uvijek preliminarni i da je učinak vitamina B6 bio znatno blaži u odnosu na klasične lijekove. Ipak, prehrambene intervencije imaju znatno manje nuspojava pa bi u budućnosti mogle postati poželjnija opcija.

"Kao realan pristup u budućnosti moglo bi se razmotriti kombiniranje dodataka vitamina B6 s terapijama poput kognitivno-bihevioralne terapije kako bi se pojačao njihov učinak", zaključuje dr. Field.