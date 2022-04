Više cijene na trajektima

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na sjednici održanoj 13. travnja prihvatilo zahtjeve linijskih brodara za povećanjem cijena te utvrdilo nove cjenike na ukupno 24 trajektne linije, 13 brzobrodskih linija te 10 brodskih linija, navodi se u priopćenju.

"Kako ne bi došlo do značajnih razlika, odnosno kako bi porast cijena bio na istoj razini na svim linijama, gotovo svi brodari su međusobno uskladili svoje zahtjeve te iste postavili s jedinstveno određenim maksimalnim povećanjem cijene po kategoriji prijevoza", ističu iz Agencije.

Tako će, po podatcima iz priopćenja, cijene karata za putnike (sve osobe starije od 12 godina) od utorka biti do četiri kune više u izvansezonskom razdoblju, a do osam kuna više u sezonskom razdoblju.

Za otočane i djelatnike javnih službi cijene se povećavaju do dvije kune tijekom cijele godine, podatci su iz priopćenja

Nadalje, djeca od tri do 12 godina plaćat će do dvije kune više u izvansezonskom, a u sezonskom razdoblju do četiri kune više na trajektnim linijama, a do dvije kune tijekom cijele godine na brodskim i brzobrodskim linijama.

Cijene karata za vozila (uključujući i vozila javnih službi) bit će povećane do osam kuna u izvansezonskom, a do 16 kuna u sezonskom razdoblju. Za otočna vozila i vozila javnih službi cijene će porasti do četiri kune tijekom cijele godine.

Teretna vozila nosivosti >5,01 tone izdvojena su kao posebna kategorija vozila kojima se mijenja cjenik prijevoza te se predviđa povećanje cijene prijevoza po toni nosivosti i to - povećanje u izvansezonskom razdoblju do četiri kune, u sezonskom razdoblju do osam kuna, a za otočna i vozila javnih službi do dvije kune tijekom cijele godine, navode iz Agencije.

Svi cjenici bit će javno objavljeni i dostupni na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet te brodara koji održavaju pojedine linije, zaključuje se u priopćenju Agencije za obalni linijski pomorski promet.