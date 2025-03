Udruženim snagama unapređuju industrijsko upravljanje imovinom

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, objavljuje partnerstvo s tvrtkom MaxGrip, specijaliziranom za savjetovanje u upravljanju učinkovitošću imovine (Asset Performance Management - APM). Cilj partnerstva je unaprijediti industrijsko upravljanje imovinom i donijeti dodatnu vrijednost korisnicima.

Problemi povezani s održavanjem, poput neplaniranih zastoja, gubitaka proizvoda i energetske neučinkovitosti, globalne industrijske tvrtke godišnje koštaju najmanje 864 milijarde dolara, odnosno 532.000 dolara po satu. Istovremeno, čak 63% napora uloženih u održavanje nije nužno i moglo bi se izbjeći. S obzirom na to da je prosječni životni vijek imovine u teškoj industriji 30 do 40 godina te na sve veći fokus na ESG standardima, raste potreba za poboljšanjem strategija upravljanja imovinom. Digitalizacija upravljanja imovinom ključna je za povećanje ukupne učinkovitosti opreme (Overall Equipment Effectiveness - OEE) i smanjenje ukupnih troškova vlasništva (Total Cost of Ownership - TCO).

Kroz MaxGripov program za poboljšanje imovine (Asset Improvement Program - AIP), Schneider Electric dodatno će podržati korisnike u njihovom procesu digitalne transformacije. Program nudi sveobuhvatno upravljanje životnim ciklusom imovine, rušeći interne silose, pružajući detaljne analize pouzdanosti imovine i prilika za poboljšanja te identificirajući uvjete za uspješnu implementaciju novih tehnologija. Pomoću bogate baze podataka o industrijskoj imovini i praktičnog iskustva, ubrzava se primjena inovacija.

"Ovo partnerstvo predstavlja još jedan važan korak u našoj misiji digitalne transformacije industrijskih sektora," rekao je Anthony Loy, potpredsjednik odjela za industrijsko digitalno savjetovanje u Schneider Electricu. "Kombiniranjem Schneider Electric usluga digitalne transformacije s MaxGripovim stručnim znanjem u APM-u, na globalnoj smo razini idealno pozicionirani za pružanje veće i specijaliziranije vrijednosti našim klijentima."

"Radujemo se produbljivanju naše dugogodišnje suradnje sa Schneider Electricom kako bismo riješili jedan od najkompleksnijih izazova s kojima se industrija danas suočava," rekao je Mark Mulder, izvršni direktor MaxGripa. "Zajedno ćemo isporučiti inovativna rješenja koja osiguravaju trajna poboljšanja u upravljanju imovinom i dokazane operativne uspjehe."