Odlični savjeti sa Meetupa u organizaciji eCommerce

Udruga eCommerce Hrvatska i platforma NoCapp najavljuju ekskluzivni meetup od nazivom "Hakiraj prodaju uz moć short-form videa", koji će se održati 4. travnja. U eri sve kraće pažnje korisnika i sve jače konkurencije u online prodaji, brendovi koji ne koriste snagu videa riskiraju da budu zaboravljeni. Upravo iz tog razloga ovaj meetup će predstaviti najnovije trendove i sudionike naučiti kako napraviti video koji povećava prodajne rezultate.

"Video sadržaj danas je najbrži most između proizvoda i korisnika. Posebno u e-commerceu, gdje svaka sekunda odlučuje - video omogućuje brendovima da predstave vrijednost proizvoda odmah, vizualno, emocionalno i uvjerljivo. On više nije 'nice to have', već alat koji direktno utječe na prodajni rezultat", komentirao je Marcel Majsan, predsjednik Udruge eCommerce Hrvatska.

Upravo taj pristup donosi NoCapp, domaća platforma i studio koji su specijalizirani za integraciju personaliziranih videa i produkciju short-form video sadržaja. Kombinacijom vlastite tehnologije i pažljivo dizajniranog sadržaja, za svoje klijente ostvaruju zapažene prodajne rezultate.

"Kratki video formati, kada se pravilno ispričaju, mogu povećati stopu konverzije i preko 100%, a kroz ovaj meetup želimo polaznike naučiti kako da postanu video first brendovi. Naša platforma adresira neke od najvećih izazova u e-commerceu - poput kratkog zadržavanja korisnika na stranici, manjka personalizacije, sporog videa i slabe interakcije s kupcima. Drago nam je da ćemo sudionicima prenijeti konkretna znanja i alate koji će im omogućiti da kroz video komunikaciju povećaju prodaju, zadrže pažnju korisnika i pretvore posjetitelje u aktivne, angažirane kupce", komentirao je Dino Schatzl suosnivač NoCapp alata.

Na meetupu će se predstaviti konkretni primjeri i praksa koja stoji iza tih brojki - kako izgleda proces osmišljavanja uspješnog kratkog videa, koje su strategije zadržavanja korisničke pažnje da gledatelji ostanu do kraja i kako ih pretvoriti u kupce uz video.

"Mit je da videoprodukcija mora biti skupa da bi bila efikasna. Pokazat ćemo konkretne strategije, narativne formate i metode koji zaista donose rezultate. Fokus nam je na tome da sudionici nakon ovog meetup zaista i primjene naučeno i izgrade kreativni sadržaj koji ne izgleda generički, već priča autentičnu priču brenda i to u formatu koji algoritmi vole, a publika pamti" zaključuje Sven Hamzić, suosnivač NoCapp Studija.

Meetup "Hakiraj prodaju uz moć short form videa" održat će se 1. travnja u Sky Officeu s početkom u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete na web stranici udruge Commerce Hrvatska.