Viber i WHO kampanja "Naš planet, naše zdravlje"

Vrijeme je da preuzmemo veću odgovornost za to kako naši postupci pogoršavaju zdravlje ljudi i povećavaju probleme okoliša! Na Svjetski dan zdravlja 2022. godine, Viber podržava Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) u usmjeravanju globalne pozornosti na hitne radnje potrebne za očuvanje zdravlja ljudi i planeta kroz kampanju "Naš planet, naše zdravlje". Novi WHO paket stickera Zdravlje za život koji je danas objavljen na Viber trgovini naglašava održivi život, brigu o sebi, unos vode, zdrave prehrambene navike i još mnogo toga. Preuzmite paket stickera ovdje.

„Kao vodeća aplikacija za razmjenu poruka, Viber je prilično moćna platforma te vjerujem da je naša dužnost imati pozitivan utjecaj u društvu. Želimo pomoći educirati naše korisnike o važnosti zaštite okoliša te njenoj povezanosti s našim zdravljem i dobrobiti - a sve na zanimljiv i lako razumljiv način. Udružiti se sa WHO-om, na vrijeme, povodom Svjetskog dana zdravlja te ponuditi alate pomoću kojih naša platforma može dosegnuti milijune korisnika bila je logična odluka." Izjavila je Petya Kamburova, viši menadžer globalnog poslovnog razvoja.

"Klimatska kriza je zdravstvena kriza. Zamislimo svijet u kojem su čisti zrak, voda i hrana dostupni svima. U kojem su gospodarstva usmjerena na zdravlje i dobrobit. Gdje se u gradovima može živjeti, a ljudi poštuju svoje zdravlje i zdravlje planeta." nadodala je Maria Neira, ravnateljica Odjela za javno zdravstvo i okoliš u WHO.

Otprilike 24% svih globalnih smrtnih slučajeva povezano je s okolišem - zdraviji okoliš pomogao bi u sprječavanju tih smrti. Pandemija COVID-19 bila je još jedan podsjetnik na delikatan odnos između ljudi i našeg planeta. Naše političke, društvene i komercijalne odluke pokreću klimatsku i zdravstvenu krizu.

Zagađenje i plastika nalaze se na dnu naših najdubljih oceana, najviših planina i ušli su u naš lanac prehrane. Sustavi za proizvodnju visoko-prerađene, nezdrave hrane i pića pokreću val pretilosti, povećavajući rizik od raka i srčanih bolesti, a istovremeno stvaraju trećinu emisija stakleničkih plinova.

Astma, bolesti srca, plućne bolesti vrtoglavo rastu jer više od 90 posto ljudi udiše nezdravi zrak koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva. Ekstremni vremenski događaji, degradacija zemljišta i nestašica vode raseljavaju ljude i utječu na njihovo zdravlje.

Dijeljenjem znanja i podizanjem svijesti među prijateljima i obitelji možemo napraviti stvarnu razliku u kvaliteti života.

Poduzmite akcije i inspirirajte druge: