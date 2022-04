Irska zabranila uzgoj životinja radi krzna

Brojne organizacije za zaštitu životinja okupljene u koaliciji Fur Free Alliance, uključujući udrugu Prijatelji životinja, pozdravile su vijest da je Irska posljednja u nizu država koje su zabranile uzgoj životinja radi krzna, nakon što su to ranije učinile Francuska, Italija i Estonija.

Mark Glover, član odbora Fur Free Alliancea i direktor organizacije Respect for Animals, ne krije oduševljenje: „Ovo je povijesni dan za dobrobit životinja u Republici Irskoj! Želio bih odati počast svim aktivistima koji su pomogli da se to omogući. Sada je ključno da zakonodavci diljem svijeta, uključujući i one na razini EU-a, poduzmu hitne mjere kako bi jednom zauvijek okončali okrutnost uzgoja životinja radi krzna."

Prijedlog zakonske zabrane uzgoja životinja radi krzna u Irskoj prošao je krajem ožujka završnu fazu parlamentarnog procesa. Zabrana je dobila golemu podršku svih političkih stranaka u oba doma Parlamenta, a zakonski prijedlog potpisao je i predsjednik Michael D Higgins. Organizacija Respect for Animals provela je anketu javnoga mnijenja, koja je pokazala da 80 % ljudi u Irskoj želi zabraniti uzgoj životinja radi krzna.

Prijatelji životinja izražavaju radost zbog ove dugoočekivane odluke: „U Hrvatskoj je još 2017. godine stupila na snagu zabrana uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna, nakon 10 godina prijelaznog razdoblja. Ohrabrujuće je vidjeti velike pomake za životinje i u drugim državama koje uviđaju da treba žurno zatvoriti iznimno okrutno poglavlje našeg odnosa prema životinjama, kojega se trebamo duboko sramiti. Krzneni dodaci i bunde nisu potrebni baš nikome."

Pojašnjavaju da nakon kratkog i bijednog života životinje ubijaju gušenjem plinom, elektrokucijom, davljenjem, trovanjem, lomljenjem vratova... „Umjesto odjeće koja je proizvod takvog barbarstva i iživljavanja, dostupni su kvalitetni, ekološki i ekonomski znatno prihvatljiviji materijali, koji su puno atraktivniji i griju bolje od životinjskih. Vrijeme je da se kaže odlučno i glasno NE ubijanju životinja zbog krzna, ali i prodaji i korištenju takvih odjevnih predmeta!" ističu Prijatelji životinja i zaključuju da je suosjećanje uvijek u modi.

Više informacija o okrutnosti uzgoja životinja radi krzna nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.