Veliki godišnji horoskop za 2020. godinu

Godišnji horoskop za 2020., kao i sve okrugle godine, otvara nova poglavlja svim znakovima horoskopa - ulazimo u novo desetljeće, već treće u 21. stoljeću i vrijeme je da ga napokon prihvatimo kao svoje stoljeće.

Sam početak godine je definitivno u znaku Jarca koji je, osim što vlada tim datumima, prepun planeta koje će obilježiti navedeno razdoblje - Sunce, Merkur, Jupiter, Saturn i Pluton utjecat će na čudne ideje na čudan način.

Da se ne preplašite, moramo reći da se "čudno" odnosi na promjenu u načinu razmišljanja i drugačijem pristupu stvarima nego do sada, što znači da će novo desetljeće donijeti i nova ponašanja i shvaćanja svijeta, ujedno i promjene u ljudima.

Gužva u Jarcu nastavit će se i većim dijelom godine, što može imati sjajan utjecaj na poslovanje u slučaju da se odlučite poslušati što vam govore planete - Jarac je tipično konzervativan, prizemljen znak koji se voli dobro pripremiti za sve moguće probleme, pa je to i generalni savjet u poslovanju za ovu godinu.

Možda je i dobro da se tako drastične stvari događaju na samom početku godine, kad su ljudi još uvijek u nekom blagdansko/prazničnom modu rada i razmišljanja, jer možete slobodno testirati nove varijante bez pretjerane štete - ako nešto i napravite krivo, imat ćete cijelu godinu pred sobom da to i popravite.

Ljeto će donijeti uzbudljiva događanja u ljubavnom životu, a glavni će krivci biti tri retrogradna planeta - Merkur, Venera i Mars. Ove godine će se, pored Merkura, koji tri puta ulazi u retrogradno kretanje hod ( od 18.2 do 10.3, od 18.6. do 10.7. i od 15.10 do 14.11.2020) u ovom hodu unatrag biti i Venera ( od 14.5. do 25.6.) i Mars ( od 10.9. do 14.11.2020.).

Ovakvo će nam kretanje, zajedno sa snažnim Jupiterom u Jarcu, pojasniti neke karmičke lekcije koje trebamo naučiti, a one uvijek znače i promjene - kako osobnosti, tako i hijerarhije vrijednosti i ponašanja.

Ma koliko mi pisali o promjenama, ništa od toga neće se dogoditi osim ako se vi sami ne odučite napraviti ih - sve je stvar osobnog izbora, a kako je godina sjajno aspektirana za to, budite spremni baciti se preko ruba i napraviti nešto što će vaš život odvesti u drugom smjeru - naravno boljem i sadržajnijem.