Velika pobjeda za prava žena u Europskom parlamentu

Jučer je povijesni dan. Ne možemo objasniti koliko smo sretni. Jučer su naša očekivanja bila vrlo niska, ali unatoč svim izgledima pobijedili smo. U Strasbourgu je Europski parlament glasao za podršku inicijativi "Moj glas, moj izbor" s 358 glasova za, 202 protiv i 79 suzdržanih. Velika većina zastupnika u Europskom parlamentu odlučila je podržati 1,1 milijun nas koji smo potpisali ovu inicijativu.

Ovaj glas je važan. Ne samo zato što je jasan signal ženama da su njihova prava i životi važni, već i zato što je moguća drugačija, ljubaznija i pravednija Europa. Pokazuje da je moguće izgraditi raznolike koalicije oko zajedničkih vrijednosti - čak i u podijeljenom političkom krajoliku. Široka podrška došla je iz cijelog političkog spektra: od S&D-a, Renew-a, Ljevice i Zelenih, a također i od velikog dijela Europske pučke stranke koji su glasali za inicijativu. Posebno smo zahvalni zastupnicima EPP-a iz Poljske koji iz prve ruke razumiju problem koji pokušavamo riješiti. Dodatni glasovi došli su i od neovisnih zastupnika, pa čak i od nekoliko iz grupa ECR i PfE. Samo su krajnje desne skupine većinom glasale protiv temeljnih prava žena.

Jučerašnji dan je također bio posvećen našoj zajednici. Diljem Europe održano je više od 200 zabava gledanja. U dnevnim sobama, uredima, kafićima i društvenim prostorima ljudi su se okupili kako bi svjedočili ovom trenutku. Svima koji su organizirali, pridružili se i podijelili ovaj dan s drugima - hvala vam. Hvala vam na današnjem danu i svemu što ste učinili u posljednje dvije godine što nas je dovelo do ovog trenutka.

Bit ćemo vrlo iskreni: iscrpljeni smo. Večeras slavimo. Zatim uzimamo kratku pauzu za blagdane. Nakon toga ćemo se vratiti, jer naš posao još nije gotov.

Danas su zastupnici Europskog parlamenta dodali svoje glasove glasovima više od 1,1 milijuna građana Europe. Sada Europska komisija mora djelovati i pomoći u osiguravanju sigurnog i dostupnog pobačaja za sve žene u Europi. Njihov odgovor, u kojem će biti navedeno što će EU učiniti, mora stići najkasnije do 2. ožujka 2026. Nećemo stati dok današnje glasovanje ne postane stvarna promjena.

Ova kampanja je provela naš mali tim diljem Europe i zahtijevala 2 godine rada s punim radnim vremenom. Dok ulazimo u završnu fazu, vaša podrška nam pomaže da ostanemo prisutni, organizirani i jaki. Ako možete, razmislite o donaciji kao božićni dar organizaciji My Voice, My Choice kako biste financirali sljedeća 2 mjeseca našeg rada.