Argonauta krenula s radionicama

Biougljen je posebna vrsta ugljena dobivena od biomase, poput drva, biljnih ostataka ili rezidbe, metodom zagrijavanja bez kisika. Njegova primjena obogaćuje tlo jer zadržava vodu i hranjive tvari, dugoročno veže ugljik i smanjuje emisije CO₂ u atmosferi. Za njegovu proizvodnju koristi se organski otpad, a istovremeno pozitivno utječe na rast biljaka.

U okviru projekta, Argonauta od organizacije Giacche Verdi Bronte, njihovih partnera sa Sicilije prikuplja znanje o proizvodnji biougljena, s ciljem prenošenja tog znanja poljoprivrednicima u srednjoj Dalmaciji te učenicima u školama u Murteru, Tisnom, Vodicama, Šibeniku i Kninu, kao i studentima Studija mediteranske poljoprivrede u Splitu.

Jedna od prvih aktivnosti projekta bila je sklapanje partnerstva s osnovnim školama i obližnjim LAG-ovima (More, Mareta, Laura i Krka), koji će uključiti svoje učenike i lokalne poljoprivrednike te tako doprinijeti provedbi projekta.

Tako je danas, 3. ožujka održana radionica za učenike petih i šestih razreda u Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba u Tisnom na kojoj su se učenici teorijski upoznali sa svim benefitima korištenja biougljena i zajedno s Argonautom presadili dvije sadnice hrasta; jednu sa i jednu bez biougljena. U narednim mjesecima će učenici bilježiti rast i napredovanje obje biljke i na konkretnom se primjeru uvjeriti kako biougljen, kada se koristi, oplemenjuje tlo/zemlju, a time i rast biljaka.

Na terenskim radionicama, s druge strane, poljoprivrednici će učiti kako izrađivati biougljen, s ciljem da njegova primjena postane standardna praksa u poljoprivredi.

Tijekom projekta održavat će se i edukativni webinari na koje će biti pozvani ljudi iz struke i svi koje zanima ova tema, bilo profesionalno ili osobno. Također, izradit će se dokument koji će objediniti znanja, iskustva i preporuke, a koji će biti predstavljen javnosti.

Posebno ističemo i aktivnost ozelenjavanja i sadnje stabala na parkiralištu jednog trgovačkog centra, uz prateću kampanju na društvenim mrežama. Ovim putem Argonauta poziva zainteresirane trgovačke lance koji bi željeli biti dio ovog projekta da se jave!

Kao i svakim našim projektom, tako i ovim ističemo važnost praktičnih akcija koje čine razliku u očuvanju okoliša i oblikovanju održivijeg društva.

Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) Saveznog ministarstva za okoliš, klimatsku politiku, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Savezne Republike Njemačke (BMUKN).