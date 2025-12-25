20 točaka mirovnog plana za Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi je put javno iznio 20 točaka za mirovni plan koji su pokrenule Sjedinjene Države. Prema nacrtu, predviđene su sigurnosne garancije za Ukrajinu po uzoru na članak 5. NATO-a - to je klauzula o uzajamnoj pomoći - te vojska od 800.000 vojnika, kako je Zelenski rekao novinarima u Kijevu, prema izvješćima ukrajinskih medija.

Predsjednik je govorio o nacrtu okvirnog dokumenta i ponovio izjave od prethodnog dana da su potrebna dodatna pojašnjenja i razgovori. Neriješeno je, primjerice, pitanje teritorijalnih ustupaka koje Rusija traži za primirje, ponajprije u području Donecka, koje Ukrajina još djelomično kontrolira. Također treba razjasniti kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koju Rusija trenutačno drži, rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, u dokumentu su sadržane ukrajinske, ruske i američke pozicije. Zelenski je rekao da je u mnogim točkama došlo do približavanja stavova, a ponegdje i do konsenzusa. Rusi i Ukrajinci su proteklog vikenda u odvojenim razgovorima s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom raspravljali o mirovnom planu i ocijenili sastanke konstruktivnima.

Zelenski je zatim naveo ove točke:

1. Potvrda suvereniteta Ukrajine.

2. Sporazum između Rusije i Ukrajine o nenapadanju uz mehanizam nadzora.

3. Pouzdana sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

4. Ukrajina bi u mirnodopsko vrijeme trebala imati vojsku od 800.000 vojnika.

5. SAD, NATO i europske države trebale bi Ukrajini dati sigurnosna jamstva po uzoru na članak 5. vojnog saveza. U slučaju novog ruskog napada sve globalne sankcije protiv Moskve ponovno bi stupile na snagu. U slučaju napada Ukrajine na Rusiju sve sigurnosne garancije bi prestale vrijediti. Ako Rusija napadne Ukrajinu, garancije se aktiviraju.

6. Pravno obvezujuća obveza Rusije da ne napadne Ukrajinu i Europu. Moskva to treba osigurati zakonima i ratifikacijom u Državnoj dumi.

7. Pristupanje Ukrajine EU-u i do tada prioritetni pristup europskom jedinstvenom tržištu.

8. Sporazum o investicijskom i razvojnom paketu za Ukrajinu, uključujući suradnju s američkim tvrtkama na obnovi, modernizaciji plinske infrastrukture i eksploataciji sirovina.

9. Osnivanje fondova za gospodarsku obnovu s ciljem privlačenja 800 milijardi dolara (678 milijardi eura) ulaganja.

10. Ukrajina ubrzava postupak za sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om.

11. Ukrajina potvrđuje svoj neutralni status kao država bez nuklearnog oružja.

12. Nuklearna elektrana Zaporižja trebala bi se zajednički koristiti. Prema američkim zamislima, Rusija i Ukrajina trebale bi elektranu koristiti u jednakim dijelovima. Ukrajina, međutim, želi zajedničko ulaganje s SAD-om za upravljanje elektranom - bez ruskog sudjelovanja.

13. Ukrajina i Rusija trebale bi pokrenuti obrazovne programe u kojima su teme međusobno razumijevanje i tolerancija. Ukrajina bi se trebala obvezati na norme EU-a o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezika manjina.

14. Teritorijalna podjela. Rusija povlači svoje trupe iz područja Dnjepropetrovska, Mikolajiva, Sumija i Harkiva. Varijanta A predviđa zamrzavanje bojišnice u područjima Donecka, Luhanska, Zaporižja i Hersona; varijanta B slobodnu trgovinsku zonu u Donbasu potvrđenu referendumom.

15. Nakon potvrde teritorijalnog sporazuma Rusija i Ukrajina obvezuju se da neće provoditi nasilne promjene.

16. Rusija se obvezuje da neće sprječavati Ukrajinu u korištenju rijeke Dnjepar i Crnog mora.

17. Osnivanje odbora za humanitarna pitanja koji bi se, među ostalim, bavio razmjenom svih ratnih zarobljenika i povratkom svih zatočenih civila, uključujući djecu i političke zatvorenike.

18. Ukrajina bi trebala što prije nakon potpisivanja sporazuma održati izbore - najprije predsjedničke, zatim parlamentarne i lokalne.

19. Mirovni sporazum je pravno obvezujući i trebao bi ga nadzirati mirovno vijeće pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa. U vijeću bi bili i predstavnici Ukrajine, EU-a, NATO-a, SAD-a i Rusije.

20. Nakon pristanka svih strana stupio bi na snagu potpuni prekid vatre.

Zelenski je također rekao da odgovor ruske strane očekuje još 24. prosinca. „Tada ćemo razmotriti naše sljedeće korake i mogući vremenski okvir za određene odluke", rekao je. Ukrajina je spremna na novi sastanak s SAD-om na najvišoj razini kako bi se razjasnila osjetljiva pitanja poput onih o teritorijima. Zelenski je više puta kategorički odbacio teritorijalne ustupke koje traži Rusija.