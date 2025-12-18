Što Trump voli kod autoritarnih vođa na Bliskom istoku

Teško je čuti američkog predsjednika Donalda Trumpa da kaže ružnu riječ o "snažnim ljudima" i autoritarnim vođama s Bliskog istoka. Tako je primjerice saudijskog čelnika Mohammeda bin Salmana nazvao "fantastičnim" i "briljantnim", rekavši da je "ono što je učinio nevjerojatno u smislu ljudskih prava i svega ostalog". Samo ove godine Saudijska Arabija pogubila je više od 240 ljudi, često bez pravičnog postupka, izvještavaju organizacije za ljudska prava.

Što se tiče turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, američki veleposlanik u Turskoj nedavno je opisao Trumpov odnos sa sve autokratskijim turskim vođom kao "bromans", dakle kao svojevrsnu bratsku ljubav između njih dvojce.

"On je tvrd zalogaj - ali mi je prijatelj", oduševljeno je rekao Trump tokom oktobarskog sastanka s Erdoganom, koji se nedavno našao na naslovnicama međunarodnih medija zbog zatvaranja oporbenih političara. "Ne znam zašto mi se više sviđaju tvrdi ljudi od mekih, lakih", zapitao se Trump na istom sastanku.

Novi stav prema autoritarnim vođama Bliskog istoka

Prethodne američke vlade obično su uvjetovale vojne sporazume i pomoć Bliskom istoku poštivanjem ljudskim pravima i demokratskom politikom - ili su barem deklarativno podržavale te ideale. No, prema ažuriranoj američkoj Strategijiji nacionalne sigurnosti, objavljenoj ovog mjeseca, to više nije slučaj. Ovaj dokument redovno aktualiziraju različite administracije i on ocrtava promjenjive prioritete u američkoj nacionalnoj sigurnosti.

U verziji iz 2022., pripremljenoj tijekom mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena, navedeno je da će SAD na Bliskom istoku "podržavati i jačati partnerstva sa zemljama koje se pridržavaju međunarodnog poretka temeljenog na pravilima" i da će "zahtijevati odgovornost za kršenja ljudskih prava".

U promjenama koje je usvojila Trumpova administracija, objavljenim početkom prosinca, ne spominju se ljudska prava i samo jednom se spominje "međunarodni poredak utemeljen na pravilima". Što se tiče Bliskog istoka, jednostavno se kaže da Amerika mora prestati "vršiti pritisak na ove nacije - posebno zaljevske monarhije - da napuste svoje tradicije i povijesne oblike vladavine".

U istom tom dokumentu, europskim "oblicima vladavine" nije pružen isti obzir. Trumpova administracija možda namjerava prestati "vršiti pritisak" na Bliski istok, ali u Europi očito planira voditi ono što je Europsko vijeće za vanjske odnose prošle sedmice opisalo kao "kulturni rat" na primjer, podržavajući desničarske, anti-EU političke stranke.

Zašto Trump preferira arapske kraljevske obitelji u odnosu na čelnike EU?

„Trumpov personalizirani stil donošenja odluka i njegovi autoritarni instinkti čine ga daleko više prirodnim 'snažnim čovjekom' od konvencionalnih demokratski izabranih čelnika", kaže Kristian Coates Ulrichsen, istraživač Bliskog istoka na Baker institutu za javnu politiku Sveučilišta Rice.

„Trumpova sklonost prema liderima na Bliskom istoku, a posebno u Zaljevu, možda je ukorijenjena u uvažavanju određenih sličnosti u njihovom stilu usvajanja politika, kao i transakcijskoj osnovi odnosa koje grade", rekao je on za DW. „Lideri zaljevskih zemalja također imaju prednost što ne pripadaju taborima tradicionalnih američkih saveznika ili protivnika, zauzimajući 'siguran prostor' transakcijskih, iako bliskih partnera."

Kao što je Andreas Krieg, viši predavač na Školi za sigurnosne studije King's Collegea u Londonu, napisao neposredno prije Trumpovog posjeta Zaljevu u svibnju ove godine, „Trumpov transakcionizam pronalazi prirodni dom u Zaljevu. Premisa je jednostavna: dobijete ono za što platite. Nema pretvaranja o zajedničkoj sudbini, vrijednostima ili idealima... Upravo tako plemenske monarhije Zaljeva upravljaju svojim odnosima."

Katar je Trumpu poklonio avion vrijedan 400 milijuna dolara, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija dali ekstravagantna obećanja da će uložiti stotine milijardi u američko gospodarstvo.

Čini se da se Trumpu sviđa ideja o sebi kao kralju

Moguće je i da Trump cijeni nedostatak ograničenja političkog djelovanja koje imaju autoritarne vođe na Bliskom istoku, dodaje Coates Ulrichsen. To je, kako kaže dalje, nešto što je sam Trump nastoji postići, posebno u svom drugom mandatu.

Saudijskom Arabijom, UAE i Katarom upravljaju kraljevske obitelji koje formuliraju vlastite zakone, koje neće tolerirati političko neslaganje i, budući da nisu demokracije, ne ovise o naklonosti građana kako bi ostale na vlasti.

U veljači 2025. Trump je referirao govoreći o sebi kao o kraljevskoj osobi. On je objavu na na Truth Social završio time kako je New York ukinuo naplatu zbog zagađivanje, za što se on zalagao, s "ŽIVIO KRALJ!" Službeni Instagram račun Bijele kuće podijelio je citat s crtežom napravljenim umjetnom inteligencijom na kojem Trump nosi krunu.

'Neo-rojalizam' transformira međunarodni sustav

Nedavno objavljeni rad u časopisu International Organization, čiji su autori profesori Stacie Goddard s Wellesley Collegea u Massachusettsu i Abraham Newman sa Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, podržava to mišljenje. U njemu se na Trumpov afinitet prema bliskoistočnim "snažnim ljudima" gleda kao na dio sve izraženijeg sustava "neo-rojalizma".

Akademici definiraju neo-rojalizam kao "međunarodni sustav strukturiran od strane male skupine hiperelita koje koriste moderne ekonomske i vojne međuovisnosti kako bi izvukle materijalne i statusne resurse za sebe".

„Trumpova vizija apsolutnog suvereniteta, njegovo oslanjanje na kliku sastavljenu od članova obitelji, žestokih lojalista i elitnih hiperkapitalista upravlja ne samo američkom vanjskom politikom, već i samim njegovim uređenjem međunarodnih odnosa", pišu autori. „U skladu s neorojalizmom, Trump određene vođe smatra nositeljima nečega sličnog monarhijskom suverenitetu i daje prioritet odnosima s [njima]."

Naravno, sustavi temeljeni na kraljevskoj obitelji nisu novi, ističu Newman i Goddard. Postoje stoljećima, a zaljevske monarhije desetljećima koegzistiraju s demokratskim nacionalnim državama. No ono što se sada događa jest "jednom u generaciji doživljena transformacija međunarodnog sustava", tvrdi Newman.

U tekstu se primjećuje da su se i druge zemlje kretale prema vrsti sustava kojim dominiraju elite, uključujući Tursku, Indiju, Mađarsku, Kinu i Rusiju. No sada kada SAD - sa svojom ekonomskom i vojnom moći - također ide u tom smjeru, ideja se širi, jer su i druge svjetski vođe, uključujući Europljane, prisiljene igrati istu igru, navodi se u tekstu.

„U tekstu smo bili vrlo jasni da ovaj (neo-kraljevski) poredak još nije konsolidiran", rekao je Newman za DW. Da bi se potpunije učvrstio, mora potkopati trenutni liberalni poredak temeljen na pravilima, objašnjava on. To je dio razloga zašto je EU - na koju se gleda kao na glavnog predstavnika tog poretka - izložena napadu, napominje on. To je također dio razloga zašto Trump favorizira zaljevske monarhije, prema Newmanovom mišljenju.

„U ovom (neo-kraljevskom) sustavu legitimirani ste kroz iznimnost", kaže ova politolog. „Zbot toga ste apsolutni vladar. Dakle čije odobrenje želite?" pita on. Naravno, odobrenje drugih „apsolutnih vladara". „A Bliski istok je plodno tlo za to", napominje on.

„Važno je da ako ćete promovirati ovu (neo-kraljevsku) alternativu, morate normalizirati ovo ponašanje, legitimizirati ga", kaže Newman. „Ovi akteri - Erdogan, Dinastija Saud, ili UAE, ili Katar - mogu pružiti tu legitimnost. Oni nude Trumpu način da kaže 'ovo je normalno, ono što radim je normalno'."