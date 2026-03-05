Od 10. ožujka se primaju zahtjevi za kupovinu automobila na alternativne izvore
Podnošenje prijava na Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva počinje 10. ožujka u 9 sati, objavio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu, osim udruga.
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.
Sredstva su dostupna za nova vozila na alternativni pogon i to vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik, te vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.
Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.
Prijava u sustav eFZOEU obavlja se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.
Dodatne informacije o pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prethodno je zbog povećanog broja upita potencijalnih prijavitelja, odgodio početak zaprimanja prijava na natječaj za kupnju novih vozila na alternativna goriva, koji je trebao započeti 24. veljače.
Novi komentar