Velika astrološka prognoza za 22. srpnja: dan snažnih energetskih preokreta
Pročitajte dnevni horoskop za 22. srpnja, dan kada su rođeni Gustav Ludwig Hertz, Louise Fletcher i Willem Dafoe
Dnevni horoskop za srijedu, 22. srpnja, donosi nam iznimno dinamičan astrološki pejzaž jer Sunce službeno napušta emotivni znak Raka i prelazi u vatrenog, ponosnog Lava. Ovaj prijelaz označava službeni početak vladavine Lava, donoseći val kreativne energije, hrabrosti i želje za isticanjem u prvi plan. Mjesec se nalazi u stabilnom znaku Bika, što će nam pomoći da zadržimo uzemljenje i praktičnost usred ovih snažnih kozmičkih promjena. Harmonizirajući aspekti između planeta potiču nas na donošenje dugoročnih odluka, posebice na polju financija i osobnih projekata. Ipak, kvadrat s Plutonom može donijeti prolazne napetosti s autoritetima ili osjećaj unutarnjeg pritiska koji zahtijeva transformaciju. Idealno je vrijeme za postavljanje novih ciljeva i odbacivanje starih obrazaca ponašanja koji vas već dugo koče. Intuicija će danas biti izoštrena, pa svakako poslušajte onaj unutarnji glas prije povlačenja ključnih poteza. Provedite večer u krugu bliskih ljudi koji pune vašu bateriju pozitivnom energijom i izbjegavajte nepotrebne rasprave. Iskoristite ovaj dan za regeneraciju uma i tijela te hrabro zakoračite u novi astrološki ciklus koji je pred nama.
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni fizičar Gustav Ludwig Hertz, glumica Louise Fletcher i glumac Willem Dafoe.
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Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
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|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
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|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
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