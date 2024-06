Trijumfalni završetak INmusic festivala #16 uz velikane The Smashing Pumpkins

Šesnaesto izdanje INmusic festivala završeno je u veličanstvenom stilu uz nezaboravni nastup legendarnog američkog rock sastava The Smashing Pumpkins koji su pred brojnom publikom odsvirali svoje najveće hitove, poput 'Today', 'Cherub Rock', 'Bullet with Butterfly Wings' i 'Tonight, Tonight', i još jednom dokazali zašto su i dalje jedno od najutjecajnijih imena alternativnog rocka. Njihova energična i zadivljujuća izvedba ostavila je bez daha sve prisutne, zaokružujući INmusic festival #16 na doista nezaboravan način.

Prije The Smashing Pumpkinsa, na glavnoj pozornici nastupili su norveški elektro-pop duo Röyksopp te britanski indie rockeri Bombay Bicycle Club, koji su svojim jedinstvenim stilom i energijom zagrijali publiku treći festivalski dan.

Na World stageu publiku su zabavili talentirani britanci Squid, energični Ibibio Sound Machine te hrvatski rock sastavi Kiper i Dead Dog Summer. Na Hidden stageu, za opušteniju atmosferu su se pobrinuli Astrid & The Scandals, Sleepyheads, Extroft, Tight Grips, Lufthansa i Descartes a Kant. Nakon odličnih koncerata, brojni su posjetitelji do ranih jutarnjih sati uživali u raznolikim DJ i VJ programima i dodatnim festivalskim sadržajima.

Hidden stage preuzeli su Vrelo zvuka by Klub Močvara, Tesla Tower stage vrtio je odličan VJ program, u Šumi Striborovoj publika je plesala uz Dva Osam presents DROP, a Silent party by Disco sekcija KSET-a, Karaoke i Global Village - world music marathon na Minikultura stageu zabavljali su sve prisutne. Cijeli program zatvorio je After by Vintage Industrial Bar na festivalskom Night Stageu.

INmusic festival #16 ovim je izdanjem još jednom potvrdio svoju reputaciju jednog od najznačajnijih glazbenih festivala u regiji, okupljajući vrhunske izvođače iz različitih žanrova i pružajući publici nezaboravno glazbeno iskustvo.