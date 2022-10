Vegetarijanci su depresivni češće nego mesožderi?!

Jesu li vegetarijanci zdraviji i sretniji ljudi? Kad razmišljamo o tome, takva ekipa je uvijek nekako vesela.... no, istina je izgleda potpuno drugačija, pokazala je studija brazilskih i portugalskih istraživača. Prema njoj, ljudi koji ne jedu meso imaju gotovo dvostruko veću vjerojatnost da će imati depresivne faze od onih koji konzumiraju životinjske proizvode.

Znanstvene studije već su ranije sumnjale u slične veze. No, novom studijom, koja je objavljena u Journal of Affective Disorders, za koju su analizirani podaci više od 14.000 Brazilaca, to je i potvrđeno.

"Pronašli smo pozitivnu vezu između pojave depresivnih epizoda i bezmesne dijete. Osobe koje su se odrekle mesa imale su depresivne faze otprilike dva puta češće nego oni koji jedu meso", stoji u rezultatima studije.

Zašto su vegetarijanci češće depresivni?

Iako se čini sasvim očitim da vegetarijancima nedostaju određeni vitamini i nutrijenti u obrocima te da bi to moglo utjecati na psihu, takva povezanost nije otkrivena studijom. Pa zašto onda ljudi koji ne jedu meso češće padaju u depresiju?

Za to mogu postojati različiti razlozi. S jedne strane, istraživači sumnjaju da nije da vegetarijanci često postaju depresivni, već da depresivni ljudi češće postaju vegetarijanci. Također, ističu da bi ulogu u razvoju depresije mogao imati društveni pritisak, posebno u zemlji poput Brazila, gdje se konzumira iznimno velika količina mesa. Također je možda moguće da su vegetarijanci općenito osjetljiviji ljudi i stoga brže padaju u depresiju.