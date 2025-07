Osmislite novi Ledo sladoled

U tijeku su prijave za novo izdanje programa Sonda Designed by People, a ove godine polaznici će imati priliku sudjelovati u osmišljavanju izgleda novog Ledo sladoleda, koji će se naći na policama tijekom 2026. godine.

Riječ je o participativnom programu radionica koji okuplja pojedince iz različitih područja, neovisno o njihovom predznanju ili profesionalnom iskustvu, te im omogućuje da pod vodstvom stručnjaka uče, razvijaju svoju kreativnost i aktivno sudjeluju u stvarnom procesu razvoja proizvoda - od istraživanja tržišta i razrade kreativnog koncepta, preko skiciranja, do predstavljanja konačnog rješenja. Ove godine program se provodi od kraja srpnja do početka rujna, kroz tjedne radionice koje će se održavati u Sonda kreativnom centru u Vižinadi, dok će jedna faza uključivati i posjet Ledo tvornici u Zagrebu kako bi sudionici izbliza upoznali i industrijski kontekst. Sudjelovanje u programu je besplatno, a broj mjesta ograničen na šest odabranih kandidata koji će, uz stručno mentorstvo tima Studija Sonda s gotovo dvadeset godina iskustva u dizajnu, vizualnim komunikacijama i razvoju brend identiteta, imati priliku sudjelovati u oblikovanju stvarnog proizvoda, steći vrijedno iskustvo i dobiti certifikat o sudjelovanju.

Temelj programa Sonda Designed by People leži u uvjerenju da kreativni potencijal postoji u svakom pojedincu. Pritom cilj projekta nije samo oblikovanje proizvoda, već i otvaranje prostora za razmjenu ideja i iskustava, čime se stvaraju rješenja koja autentično odražavaju duh zajednice i snagu kolektivne kreativnosti. Istovremeno, brendovima se nudi prilika da kroz suradnju s krajnjim korisnicima odgovore na konkretne izazove, istraže nove načine pristupa publici u suvremenom komunikacijskom okruženju i doprinesu razvoju kreativnog potencijala zajednice - čime ovaj model postaje poticajna platforma i za sve one koji žele graditi relevantne, odgovorne i uključive brendove budućnosti. Do sada se ovaj pristup pokazao kao uspješan primjer društveno angažiranog i inovativnog dizajna, koji aktivno uključuje širu javnost u stvaranje stvarnih proizvoda. Kroz tri dosadašnja izdanja, program je dokazao da suradnja s građanima može rezultirati kvalitetnim dizajnerskim rješenjima koja su u potpunosti realizirana i uspješno plasirana na tržište. Svaki projekt naišao je na pozitivan odjek među potrošačima i stručnjacima, potvrđujući vrijednost modela u kojem krajnji korisnici postaju aktivni suautori, a ne tek promatrači.

Iz Sonde ističu kako su ponosni što je upravo Ledo, kao najveći domaći proizvođač sladoleda i jedan od lidera u segmentu smrznute hrane, prepoznao vrijednost programa. Njihova predanost edukaciji i razvoju novih generacija kreativaca savršeno se uklapa s filozofijom programa, što ovu suradnju čini posebno značajnom.

„Svaki put iznova nas oduševi što se događa kad ljudima pružiš prostor da izraze svoju kreativnost - bez straha, bez pritiska, ali uz stvarnu odgovornost. Sonda Designed by People pokazuje da vrhunska rješenja ne dolaze uvijek iz očekivanih smjerova, već iz raznolikosti perspektiva koje se susretnu oko zajedničkog cilja. Upravo zato nas iznimno veseli što nam se pridružuje Ledo, brend koji prepoznaje važnost edukacije i vjeruje u snagu suradnje s onima kojima su njihovi proizvodi i namijenjeni." - istaknuo je Sean Poropat, kreativni direktor Studija Sonda.

Dijana Buzjak, Product Manager Adriatics iz Leda istaknula je;

„Kao poduzeće koje kontinuirano teži stvaranju dodane vrijednosti na tržištu, s velikim zadovoljstvom sudjelujemo u programu koji potrošačima pruža priliku da zajedno kreiramo sladoled koji u svakom detalju - od dizajna do okusa - donosi jedinstven i potpuno novi doživljaj. Naši potrošači su oduvijek u središtu svega što radimo, a njihove ideje, mašta i svjež pogled na dizajn za nas su neprocjenjivi jer vjerujemo da najbolji proizvodi nastaju upravo u suradnji s onima za koje ih stvaramo."

U suradnji s brendovima program radionica provode Udruga Sonda za promicanje kreativnosti, edukaciju i razvoj lokalne zajednice te Studio Sonda u sklopu svog Kreativnog centra kako bi zajedno sa svim zainteresiranim pojedincima, ali i širom zajednicom u inspirativnoj autentičnoj sredini, stvarali relevantne proizvode, projekte i programe usmjerene ka jačanju suradnje i stvaranju boljeg društva - društva ideja. Više informacija o uvjetima, rasporedu i prijavi dostupno je na: www.sonda.hr. Prijave su otvorene do 20.7. u 23.59, putem poveznice: Ledo&Sonda Designed by People - prijavnica.