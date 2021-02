Većina ljudi hrani se pogrešno

Jedemo sve... mislim, mi smo svejedi, nismo li? OK, ima dosta ljudi koji su vegani ili vegetarijanci, no to su još uvijek gotovo pa neznatne brojke kad se kraj njih stave milijarde kojima nije problem pojesti neko meso.

No, ovakva prehrana očito nije baš najpametniji izbor, pa upravo zbog toga neodgovarajuća prehrana postaje "novi standard" u svijetu s obzirom na to da pretilost napreduje u gotovo svim zemljama, a pothranjenost je i dalje prisutna u najsiromašnijim zemljama, zaključak je studije.

Međunarodna zajednica neće uspjeti iskorijeniti pothranjenost do 2030. ne bude li odlučno djelovala, ocijenili su autori Svjetskog izvješća o prehrani, dokumenta koji je izradila skupina međunarodnih stručnjaka uz financijsku potporu filantropskih i javnih organizacija. U najmanje 57 od 129 zemalja u kojima se provodilo istraživanje, zabilježene su visoke stope pothranjenosti - napose zaostajanje u rastu i anemija - kao i pretilosti i prekomjerne težine kod odraslih, ističe se u tom izvješću.

- Svaka treća osoba pati od pothranjenosti ili pretilosti - upozorava Lawrence Haddad, supredsjedatelj skupine koja je izradila izvješće i znanstveni suradnik Međunarodnog istraživačkog instituta za politiku prehrane (IFPRP), prenosi se u priopćenju.

- Živimo u svijetu u kojemu su pothranjenost i pretilost postali normalni. Moramo reći da je to neprihvatljivo - istaknuo je. U studiji se upozorava da je neodgovarajuća prehrana odgovorna za gotovo polovinu smrti djece do pete godine i da je najveći rizik za javno zdravstvo.

Svjetsko izvješće o prehrani svake godine prati ostvarivanje zadaća koje su članice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preuzele 2013. za razdoblje do 2025.