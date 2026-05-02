Vatrogasci u Boogaloou za Dan državnosti

Na Dan državnosti, 30. svibnja, nakon dana provedenog na otvorenom uz roštilj, druženje i slavlje, zabava se seli u klub Boogaloo, gdje vas čeka koncert jednog od najdugovječnijih i najzabavnijih domaćih bendova - Vatrogasaca!

Ovaj kultni zagrebački sastav osnovan je 1991. godine, a kroz više od tri desetljeća karijere izgradili su status jedinstvene pojave na sceni, zahvaljujući prepoznatljivom humoru i parodijama upakiranim u kombinaciji rocka, popa i "narodnjačkog" štiha.

Njihova priča započela je spontano, pjesmom "Vatrogasac Mirko", koja je ubrzo postala hit i dala ime bendu.

„Vatrogasac Mirko"

Tijekom karijere objavili su niz albuma, među kojima se izdvajaju Vatrogasna zabava, Priče iz radione, Sreća u nesreći, Homo erectus i Dvodojak. Publika ih najviše pamti po duhovitim obradama i hitovima poput "Čičikita", "Raspiči, opiči", "Nema ograničenja" i "Daj još jednu", koji su postali nezaobilazan dio svake dobre zabave.

Osim glazbe, svoj su prepoznatljiv humor i estetiku prenijeli i na film - igrani projekt "Gazdin gazda" (2025.), koji je dodatno zaokružio njihov osebujni autorski svijet i odnos prema domaćoj glazbenoj, političkoj i društvenoj stvarnosti.

Vatrogasci stalno stvaraju nove materijale pa tako samo u ovoj godini, između ostalih, imamo aktualni singl „Mamuti", „Protiv Nje" , „Karate Kid" , ali i neizostavni vatrogasni osvrt na Doru, koji se svake godine iščekuje s većim nestrpljenjem nego sama Dora - „Lelek - Andromeda".

„Lelek - Andromeda"

Poznati su po koncertima koji garantiraju vatrenu atmosferu, humor i kolektivno pjevanje! Zato, nakon što obilježite Dan državnosti kako i priliči, produžite slavlje uz koncert koji je savršeno prigodan za ovu priliku.

Early bird ulaznice dostupne su po cijeni od 12 €, regular po 15 €, dok će na dan koncerta iznositi 18 €. Ulaznice su u prodaji putem Entrio sustava.

Vidimo se u Boogaloou jer nema boljeg načina za završiti praznik nego uz - Vatrogasce.