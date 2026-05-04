Ana Lua Caiano u Melinu

Portugalska kantautorica Ana Lua Caiano premijerno stiže u Zagreb! Glazbenica koja u svom izrazu spaja tradiciju i inovaciju, portugalsko glazbeno nasljeđe i suvremeni elektronički zvuk nastupit će u četvrtak, 21. svibnja 2026. godine u Grofu Melinu.

Ana Lua Caiano - „Deixem O Morto Morrer"

Ana Lua Caiano, portugalska zvijezda u usponu, donosi nesvakidašnju glazbenu fuziju. Tradicijsku portugalsku glazbu i fado, nasljeđe koje je utjecalo na nju od djetinjstva, umjetnica transformira elementima elektronike i uklapa ih u svijet suvremene glazbe. Iako neraskidivo povezana s prošlošću i duboko ukorijenjena u tradiciji, uz sintesajzere, ritam mašine i zvukove iz svakodnevnog života, glazbenica stvara inovativni, futuristički glazbeni svijet. Debitantski album „Vou Ficar Neste Quadrado" predstavila je 2024. godine za njemačku diskografsku kuću Glitterbeat, a njime je strelovitom brzinom osvojila publiku, kao i portugalske i internacionalne medije koji su ga proglasili jednim od najboljih albuma godine.

Ana Lua Caiano - „Mão Na Mão"

Hvaljeni prvijenac odveo ju je na svjetsku turneju koja je uključivala čak 80 datuma samo u 2024. godini, a glazbenica je i nakon toga nastavila osvajati publiku diljem svijeta. Ana Lua Caiano predstavila se i na velikim festivalima među kojima su Primavera Sound, Eurosonic Noorderslag (ESNS), Roskilde Festival, Reeperbahn i drugi. Prvo joj je izdanje donijelo i nominaciju za Music Moves Europe nagrade, kao i Golden Globes nagradu u kategoriji za Najbolju Pjesmu za singl „Deixem O Morto Morrer". Njezini koncerti istodobno su sonično i vizualno hipnotizirajući - slojeviti elektronički ritmovi, looperi, očaravajuće tradicionalne harmonije i evokativni vokali publiku uvlače u jedinstveni svijet Ane Lue Caiano.

Ana Lua Caiano - „Se Dançar É Só Depois"

Ana Lua Caiano ovog će se svibnja po prvi put predstaviti zagrebačkoj publici. Koncert je organiziran u suradnji KSET-a i Veleposlanstva Portugala u Hrvatskoj.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 14 eura dostupne su online na karte.kset.org. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 18 eura.