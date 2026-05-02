Sirenia sutra u Močvari

Dugoiščekivani povratak Sirenie u Zagreb konačno će se dogoditi ovu nedjelju, 3. svibnja u Močvari, a dodatni povod je slavlje 25 godina benda. Večer će otvoriti mađarski bend Meteora. The Countess je nažalost bio primoran otkazati nastup.

Pretprodajna cijena ulaznica je 32 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, na dan će koštati 35 eura.

SATNICA:

20:00 Ulaz

20:30 Meteora

21:35 Sirenia

Sirenia je norveški gothic/symphonic metal bend iz Stavangera, osnovan u siječnju 2001. godine. Spiritus movens cijele priče je Morten Veland, gitarist, vokal, skladatelj i producent, nakon njegova odlaska iz benda Tristania. Od samih početaka Sirenie je zamišljena kao autorski projekt s jasnom vizijom mračnog, melankoličnog i atmosferičnog metala u kojem se spajaju teške gitare, bogate orkestracije, zborovi, ženski vokali i grublji muški vokali, uz povremene elektronske elemente. Prvotno ime projekta bilo je Masters of Sirenia, inspirirano sirenama iz grčke mitologije, što se jasno odrazilo u lirici i općoj atmosferi glazbe.

Debitantski album At Sixes and Sevens (2002.) donio je kompleksan i snažno orkestriran gothic metal te se danas smatra jednim od ključnih izdanja žanra. Sljedeći album An Elixir for Existence (2004.) dodatno je učvrstio status benda i definirao njihov prepoznatljiv mračni i emotivni izraz. Kroz godine Sirenia je postala poznata po čestim promjenama ženskih vokala, među kojima su se istaknule Henriette Bordvik, Monika Pedersen i Ailyn, pri čemu je svaka donijela drugačiju dinamiku i karakter zvuku benda. Album "Nine Destinies and a Downfall" (2007.) označio je melodičniji i pristupačniji zaokret, dok su kasniji radovi nastavili balansirati između simfonijske raskoši i modernijih metal utjecaja.

U novijoj fazi benda na vokal dolazi Emmanuelle Zoldan, s kojom Sirenia objavljuje nekoliko zapaženih albuma i dodatno osvježava svoj zvuk. Lirski, bend se kontinuirano bavi introspektivnim temama poput egzistencijalne tuge, unutarnjih konflikata, depresije i duhovnog traganja. Unatoč brojnim promjenama postave, Sirenia je zadržala snažan i prepoznatljiv identitet zahvaljujući Velandovoj dosljednoj autorskoj viziji te ostaje jedno od najdugovječnijih i najutjecajnijih imena gothic metal scene, poznato i po snažnim, emotivno nabijenim koncertnim nastupima diljem Europe i svijeta, a hrvatska publika to itekako dobro zna. Dan nakon bend će uz Meteoru nastupiti u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea.

Meteora je symphonic metal bend iz Budimpešte nastao 2010. koji u svojoj glazbi spaja elemente death, power i gothic metala, obogaćene raskošnim orkestralnim aranžmanima. Posebnost benda je čak troje vokala, što njihovim pjesmama daje dinamičan i slojevit zvuk. Upravo ta kombinacija čistih vokala, growla i simfonijskih dionica stvara atmosferu koja će se svidjeti ljubiteljima bendova kao što su Epica, Therion ili Nightwish. Bend čine pjevačica Noémi Holló, vokalist i klavijaturist Atilla Király, basist i growl vokal Máté Fülöp, gitaristi Dániel Baranya i Dániel Schreiber te bubnjar Gábor Kása. Meteora kroz snažnu kombinaciju metal energije i simfonijske širine gradi prepoznatljiv zvuk koji balansira između mračnih i epskih melodija. Dosad su svirali s bendovima Visions of Atlantis, Lord of the Lost, Tarja, Sirenia, a iza sebe imaju četiri izdanja od kojih će najnoviji album "Darkest Light" promovirati ovom prilikom u Močvari.