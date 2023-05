Valley of the Sun i Portman ovu srijedu u Močvari

Svi ljubitelji masnije rokerije trebali bi se ovu srijedu (17.5.) zaputiti na koncert američkih stonera Valley of the Sun koji premijerno nastupaju u Hrvatskoj! Prije njih će pozornicu poharati domaće instrumentalne snage Portman. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 14 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava CoreEvent, dok će na ulazu koštati 16 eura.

SATNICA:

20:00 Vrata

20:30 Portman

21:30 Valley of the Sun

"Ne vidjesmo Zagreb godinu i pol dana, tako da je ovo idealna prilika da sve nadoknadimo. Svi koji se uprisutne imat će privilegiju čuti novi materijal, svjež ispod čekića, koji imamo u planu snimati još ovog ljeta. Ne daj se omesti kišom i vjetrom, jedina dolina Sunca je u srijedu u Močvari. Budi prisutan!" poručio je Ivan Kukuljević Kuks iz benda Portman.

U proteklom desetljeću Valley of the Sun izdao je četiri albuma visokooktanskog rock & rolla/stonera, imajući iza sebe desetke tisuće kilometara na turnejama. Sve to im dakako osigurava bazu obožavatelja koja se iz dana u dan povećava. Na tom putu svakako im pomaže i sjajni novi album "The Chariot" koji će promovirati ovom prilikom u Močvari. Bend je inače nastao 2010. u američkom gradu Cincinnati. Svirali su i tourali s imenima kao što su Truckfighters, Clutch, Red Fang, Royal Blood, Church of Misery, a od festivala valja izdvojiti Hellfest, Desertfest, Valley of the Freaks....

Članovi benda: Ryan Ferrier (vokal, gitara), Josh Pilot (gitara), Chris Sweeney (bas, klavijatura) i Lex Vegas (bubanj)



Portman su nastali 2004. godine i od tada djeluju kao instrumentalan bend. Nakon puno eksperimentiranja i nekoliko promjena u postavi bend je našao svoj prepoznatljiv stil u instrumentalnom rocku kombinirajući razne žanrove. Osim bazičnog post rocka mogu se primijetiti mnogi elementi različitih utjecaja sklopljeni u veoma prozračnim zvukopisima, od math rocka, pa do atmosferičnih sadržaja protkanih ambijentalnim pasažama. Diskografiju čini „Demo 2006", nekoliko singlova te dva albuma. Debitantsko izdanje Pereskesije izdali su 2009. godine za američku etiketu Lady records, dok je posljednji album The man who carries a light iz 2013. godine izašao na labelu Klub dostava zvuka, te dva singla u obliku himne za Ferragosto Jam, „Kukavica" (2012) i „Vanilia" (2013). Iza sebe imaju nekoliko turneja, te mnoštvo koncerata. Trenutno rade na novom albumu. Članovi Portmana djeluju još kroz bendove kao što su Hesperian death horse, Nokti, Isra.