Amorphis i Solstafir stižu u Boogaloo

Nakon devet godina u sklopu europske "Halo" turneje u Zagreb se vraćaju finske metal legende Amorphis! Njima će se kao posebni gosti na pozornici pridružiti atmosferični post metalci s Islanda Solstafir, dok će večer otvoriti Amorphisovi sunarodnjaci Lost Society. Mjesto održavanja ove izuzetne metalionske svečanosti je Boogaloo, datum je 1.11. (Svi sveti), a ovo će im biti jedini koncert u ovom dijelu Europe. Ograničeni kontingent ulaznica po early bird cijeni od 27 eura može se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba do 15. lipnja ili isteka zaliha, nakon toga će im pretprodajna cijena biti 31 euro, a na dan će koštati 35 eura.

Amorphis je finski heavy metal bend osnovan 1990. u Helsinkiju. Njihov stil u početku naginjao je više death metalu, a tijekom godina postali su poznati po brojnim stilskim varijacijama, između ostalih koketirali su s progresivnijim i folk zvukom. Kao inspiraciju za svoje pjesme često koriste "Kalevalu", nacionalni finski ep. Bend je u 33 godine postojanja izdao 14 albuma, a najaktualniji "Halo", koji će ovom prilikom promovirati u Boogaloou, svjetlo dana ugledao je u veljači prošle godine. Članovi benda su Tomi Joutsen (vokal), Esa Holopainen (gitara), Tomi Koivusaari (gitara), Olli-Pekka Laine (bas), Santeri Kallio (klavijature) i Jan Rechberger (bubnjevi).

Solstafir je atmosferični post metal bend koji dolazi s Islanda, a osnovan je 1995. godine. Baš kao i Amorphis, doživjeli su snažnu promjenu stila jer su u početnim danima njegovali black metal izričaj. Od 2011. surađuju s izdavačkom kućom Season of Mist za koju su izdali četiri od svojih ukupno sedam albuma. Ovo će im ujedno biti povratak u Zagreb nakon šest godina.

Lost Society je finski bend osnovan 2010. godine koji njeguje moderniji metal zvuk kombinirajući razne stilove. U početku su više bili orijentirani prema thrashu i pjesmama o partijanju i opijanju, dok sada više naginju metalcoreu i groove metalu. Dosad su izdali pet albuma, a najaktualniji "If The Sky Came Down" iz 2022. promovirat će na ovoj velikoj metalionskoj gozbi u Boogaloou u organizaciji Hangtime Agencyja i Subsonic Eventsa.