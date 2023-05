Still Corners početkom kolovoza u Močvari

Dream pop duo Still Corners vraća se u Zagreb obilježiti deset godina od izlaska sada već kultnog albuma „Strange Pleasures"! U rokovnike i pametne mobitele valja pribilježiti 3. kolovoza (četvrtak), a mjesto održavanja ove iznimne svečanosti je Močvara! Ulaznice po early bird cijeni od 20 eura mogu se kupiti do 20. svibnja ili isteka zaliha u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) ili online preko njihovog web shopa! Nakon toga će im pretprodajna cijena biti 23 eura, a na dan će koštati 26 eura.

„Strange Pleasures" otvara veliki hit „The Trip", koji se već kombinirano na Youtubeu i Spotifyju približio brojci od 200 milijuna slušanja. Osim njega, Still Cornersi će izvesti još velik broj upečatljivih pjesama sa slavljeničkog izdanja koji je izdan za legendarni Sub Pop, kao i mnoge od najpoznatijih pjesama s novijih studijskih albuma.

Inače, ovaj duo čine producent i kantautor Greg Hughes i pjevačica Tessa Murray koji su se 2007. slučajno upoznali na jednoj željezničkoj stanici u Londonu.

Dosad su izdali pet albuma. Bit će to jedno hipnotično glazbeno putovanje ovog ljeta uz ovu sjajnu londonsku ekipu!