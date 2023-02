Uz pomoć prirode do snažnog imuniteta

Imunitet je prirodna sposobnost organizma da se odupre patogenima koji vrebaju iz okoline: virusima, bakterijama, gljivicama... Problem nastaje kroz cijelu godinu, a najučestalije zimi, kod nižih temperature, nedostatka fizičkih aktivnosti.i usljed manjeg dodira s prirodom te kada smo izloženi pojačanom stresu, nesanici i lošoj prehrani. No usprokos tome, moguće je postići snažan i stabilan imunitet i organizmu vratiti ravnotežu uz saveznike iz prirode. Zdravim životnima navikama, cjelovitom prehranom, ali i kvalitetnim odabirom cjelovitih dodataka prehrani lako je ojačati imunitet, podignuti razinu energije i ubrzati oporavak od bolesti.

· Astragalus je moćna adaptogena biljka koja značajno povećava otpornost organizma ne samo na fizički, nego I psihički stres te razne izazove poput izloženosti uzročnicima bolesti. Organska tinktura astragalusa odlična je 'prva pomoć' kad se pojave simptomi gripe, prehlade i kroničnog umora, ali i kao prirodna prevencija.

· Vitaminizirajte se i osnažite imunitet uz sinergijsko djelovanje 20 biljaka i 13 vitamina uz Hug Your Life NATURE'S MultiVitamins, koji spaja najbolje iz prirode. Bogat je prirodnim izvorima vitamina iz pomno biranih biljaka koji djeluju blagotvorno na cijeli organizam

· Royal Green Cink kompleks osigurava organizmu sinergijsko djelovanje cinka iz organski uzgojene biljke guave i vitamina C iz organske acerole uz dodatak đumbira, ginsenga, ehineceje, kurkume, timijana, ulja sjemenki suncokreta i maitake gljiva.

· Super C Antioksidant je dodatak prehrani koji sadrži vitamin C i čak 4 vrste super voća: camu camu, acerolu, aroniju i acai. Vitamin C doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa, doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti te povećava apsorpciju željeza

Snažni samo onoliko koliko je snažan naš imunitet

