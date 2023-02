Kako jesti zdravo i jeftinije

Hrana već polako postaje luksuz u ovo doba općeg ludila, ratova, gladi, pandemije i ostalih "zabavnih" stvari koje su zadesile ovu planetu... a treba jesti, htjeli vi to ili ne.

Pa ako vam plaća nije baš prevelike (baš kao većini ljudi) i nekad ne znate što bi mogli kupiti da stvarno uštedite jer morate, evo par dobrih savjeta...

Gdje možete, kupujte na veliko - kupovanje hrane na veliko ili u većim pakiranjima često dovodi do uštede. Namirnice kao što su orašasti plodovi i sjemenke, sir, proizvodi od cjelovitih žitarica poput pločica granole, žitarica, riže ili tjestenine, mahunarke, zamrznuto voće i povrće i meso mogu duže stajati i mogu vam pomoći da jedete zdravije, a pritom uštedite", rekla je Goodson.

Kupite konzervirane morske plodove ili ribu - "Morski su plodovi dobri za vaš mozak, ali svježi mogu biti jako skupi. Možete kupiti konzervirranu ribu, poput lososa, tune, skuše ili sardine i jesti jednako zdravo, a ne potrošiti bogatstvo", rekla je Greene. Glavna stvar o kojoj treba voditi računa kad se bira konzervirana hrana umjesto svježe jest udio natrija. Dobro je izabrati konzerviranu verziju, ali povedite računa o oznakama nutritivne vrijednosti da ne biste odjednom unijeli previše soli u organizam.

Kupujte sezonske proizvode - sezonsko voće i povrće obično je jeftinije, a kao bonus ide i to što mu je okus bolji. Osim toga, kupovanje sezonskog voća i povrća odličan je način za podržavanje lokalnih proizvođača i OPG-ova, kao i za plaćanje manje za svježe proizvode i jedenje raznovrsnog voća i povrća tijekom godine", rekla je Goodson.

Kupujte zamrznuto voće i povrće - osim što može biti skuplje, kupovina svježeg voća i povrća sa sobom nosi i rizik da ono istrune prije nego što ga potrošitepa i na taj način gubite novac. Jedno od rješenja je kupovanje zamrznutog voća i povrća. "Zamrznuto voće i povrće može duže stajati i često je jeftinije od svježeg", rekla je nutricionistica Amy Goodson.

Napravite plan prehrane - jedan od najboljih načina uštede kad se radi o zdravoj prehrani jest planiranje što ćete jesti tjedan unaprijed. Nije to jednostavan zadatak, a nekad će vam i raspored biti takav da nećete moći to napraviti, ali kad god možete, nastojte planirati što ćete jesti. "Jednostavan zadatak planiranja jela može vam pomoći izbjeći impulzivnu kupnju u trgovini, što će vam pomoći da uštedite. Osim toga, planiranje jela vam može pomoći i da se pridržavate zdrave prehrane", rekla je Manaker, piše Eat This.

Povrće kao izvor proteina - iako je i meso zdravi dio uravnotežene prehrane, posebice zbog udjela proteina, kupovanje svježeg ili zamrznutog mesa itekako vam može povećati račun. Jednostavan način za uštedu jest da izvor proteina potražite u biljkama. "Biljne varijante poput grahorica i mahunarki može vam za malo novca osigurati puno proteina. I dok ne morate u potpunosti odustati od mesa, uključivanje ekonomičnijih varijanti biljnog porijekla može vam omogućiti da se zdravo hranite, a pritom i uštedite", rekla je Manaker.