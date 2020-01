Usporite starenje nakon 40-te

Četrdesete su godine u kojima će i oni najjači i najizdržljivi početi osjećati promjene i neumitan protok vremena, no i čak i u tim godinama nije kasno poduzeti neke korake kako biste starili sporo i dostojanstveno.

Miranda Esmonde-White objasnila je zašto ona izgleda tako sjajno u sedamdesetima, pa nije zgorega prihvatiti neke njene ideje:

Aktivacija cijelog tijela - autorica bestselera "Aging Backwards" naglašava važnost istezanja niskog intenziteta u kojem se koristi 650 mišića i 360 zglobova. Esmonde-White svoju tehniku naziva Essentrics, a ima i vlastitu emisiju na "Classical Stretch" na PBS-u. "Ljudi žele spriječiti starenje kremama i operacijama, ali mene više zanimaju temelji", izjavila je Esmonde-White za Today. "Postoji točka preokreta za svakoga kada napuni četrdeset. Postoji odluka koju morate donijeti i to je: Hoćete li se potruditi i vježbati do kraja života kako biste zaustavili mišiće da prerano atrofiraju?", rekla je dalje.

Bez vježbanja ništa - Miranda Esmonde-White ne izgleda niti se kreće kao tipična 70-godišnjakinja. Bivša balerina i kondicijska trenerica sve to duguje vježbanju, ali nije ono na što bi ljudi prvo pomislili. Nema potreba za satovima aerobika, jogom ili utezima jer kako Esmonde-White vjeruje sve to može dovesti do ozljeda i nepotrebnog stresa za zglobove, piše Today.com.

Kontrolirajte proces starenja - čak i ljudi koju su fit i zdravo se hrane i rade sve što treba primjećuju da se stvari počinju mijenjati. "Sve ovisi o našim mišićima. Oni nas održavaju mladima jer se u njima nalaze mitohondriji koji sagorijevaju gorivo koje nam daje energiju. Svaki put kad se krećemo moramo stvoriti energiju da se to dogodi. Mitohondrije se probude i sagorijevaju gorivo", rekla je dalje za Today. "Ali ljudi toliko sjede. Kada ne zovete mitohondrije da stvore energiju, umorni ste, ne želite vježbati. Ali morate shvatiti da vam vježbanje daje energiju, a ne da vas troši", dodaje.

Najbolji način vježbanja - "Bilo koje vježbanje je bolje od toga da ništa ne radite, ali mnogi ljudi stariji od 40 godina pretjeruju i ozlijede se. Često se govori 'bez boli, nema dobiti' što je krajnje smiješna, glupa i neodgovorna mantra", objašnjava te dodaje. "Zašto biste trenirali kao atletičar ako niste i ne živite život atletičara? Trebamo trenirati i biti na sredini svojih mogućnosti, ne na rubu kao balerina ili nogometaš", kaže dalje.