Jeste li bijesni ili - depresivni?

Stalni bijes govori više o vašem stanju uma nego o stanju svijeta oko vas. A vaša razdražljivost nije najbolja poruka koju želite poslati.

Zamislite osobu koja boluje od ozbiljne depresije. Sigurno ste zamislili nekoga tko je loše raspoložen i ima malo energije i teško se diže iz kreveta? To je popularna slika ljudi koji se bore s depresijom, ali to može biti samo jedan od načina na koji se manifestira, piše Inc.

"Bijes izvan kontrole prepoznat je kao znak depresije kod djece", kaže psihijatar Maurizio Fava s Harvarda. Često se to ne shvaća kao čest simptom kod odraslih. Po njegovom mišljenju to je greška. "Zašto bi se ljuti i razdražljivi depresivan adolescent prestao ljutiti kada napuni 18 godina?", pita se dalje. "Razdražljivost nije puno rjeđa od tuge i tjeskobe kod pacijenata koji su na psihijatarskom tretmanu", objašnjava psihijatar dr. Mark Zuckerman.

Ova zbrka sa simptomima ne rezultira samo pogrešnim dijagnozama od strane manje informiranih kliničara. To također sprječava neke ljude da krenu s liječenjem jer bijes i ljutnju ne prepoznaju kao dio depresije.

Ipak ovdje postoji još nekoliko važnih stvari.

Većina ljudi ljutnju shvaća kao odgovor na neku vanjsku situaciju, zbog nepoštivanja ili nereda. Emocionalni izljevi također mogu biti znak kroničnog uskraćivanja sna ili naznaka predstojećeg bournouta.

Stalni bijes, drugim riječima, često je odraz onoga što se događa u vama, a tek onda odraz stvari oko vas. Prije nego sjednete i počnete prigovarati i mrzovoljno počnete tražiti probleme u drugima, razmislite radi li se o vama ili o lošem ponašanju drugih ljudi.