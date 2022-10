Uredili smo jedne i jedine, Napolitanke s velikim N

One se umaču u mlijeko, one se hrskaju na suho. Njihovi se redovi „tamane" po redu, a njihovi slojevi razdvajaju u najfinije listiće. Dijele se s prijateljima, nose u goste, kupuju samo za sebe. One su najpoznatiji vafl na ovim prostorima i odsad dolaze u novim formatima i redizajniranoj ambalaži. Da, to su jedne jedine - Kraševe Napolitanke.

Ima nešto u klasici i tradiciji, ali volimo i promjene. Tako su omiljene Napolitanke chocolate cream zadržale ambalažu u svojoj karakterističnoj narančastoj boji, dok su Napolitanke nougat - s punjenjem od lješnjaka svoju svijetloplavu opravu ove jeseni zamijenile zagasitom ciglastom varijantom. Voćne Napolitanke lemon orange svoju prozračnost komuniciranju i svježom limun-žutom bojom, a Napolitanke lješnjak bez dodanih šećera dolaze u tamno zelenoj varijanti.

Novost je i da Napolitanke cocoa & milk s kakao vaflom i mliječnim punjenjem odsad dolaze u svijetloplavoj boji, a Napolitanke cocoa & choco s tamnim vaflom i čokoladnim punjenjem na prvi pogled otkrivaju svoju kakao stranu.

Vjerujemo da će obožavatelji iz prvih redova biti oduševljeni jer osim što police pune novim vizualima i ambalažom, Napolitanke od ove jeseni dolaze i u dva nova formata. U kutiju od 327 grama smjestila su se tri reda pojedinačnih flow pack pakiranja koja čuvaju svježinu Napolitanki. Tako svaki dan po redu možeš pojesti jednu dozu hrskavosti i sreće. A kad ni sam ne znaš treba li ti najmanje pakiranje od 93 grama ili ono od 327 grama, kreni linijom manjeg otpora te se zasladi Napolitankama chocolate cream, nougat, lemon orange ili cocoa & milk koje su se poredale u novo pakiranje od 187 grama.

Ukratko, u različitim veličinama, u različitim bojama, nove-dobre-stare Napolitanke pronađite u vama najbližoj trgovini i uživajte u njihovom okusu i svježini.